चार वर्षांत कोल्हापूर जिल्ह्यात ॲट्रॉसिटीचे २५३ गुन्हे दाखल....

कोल्हापूर - जिल्ह्यात गेल्या चार वर्षांत ॲट्रॉसिटीअंतर्गत २५३ गुन्हे दाखल झाले. उपअधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांमार्फत याबाबतचा तपास गतीने करण्याचे काम सुरू असल्याचे चित्र आहे. तपासाचे प्रमाण ८० टक्‍क्‍यांच्या घरात आहे. जिल्ह्यात ॲट्रॉसिटी (जातीवाचक शिवीगाळ) अंतर्गत दाखल होणारे गुन्हे हे अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) १९८९ सुधारणा २०१५ या कलमांतर्गत दाखल होतात. तक्रारदाराला वेळेत न्याय मिळण्यासाठी या गुन्ह्यांचा तपास उपअधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्यांमार्फत केला जातो. गडहिंग्लज उपविभागात सर्वात कमी १४ गुन्हे जिल्ह्यात २०१६ ते २०१९ या चार वर्षांत २५३ गुन्हे दाखल झाले. या गुन्ह्यांचा वेळेत तपास करून यापैकी २०३ गुन्ह्यांचे दोषारोपपत्र न्यायालयात दाखल करण्यात आले आहे. तपासाचे हे प्रमाण सरासरी ८० टक्के इतके आहे. जिल्ह्यात गेल्या दोन वर्षात गडहिंग्लज उपविभागात सर्वात कमी १४ गुन्हे त्यापाठोपाठ १६ गुन्ह्यांची नोंद असणारा कोल्हापूर शहर विभागाचा क्रमांक लागतो. जयसिंगपूर येथे सर्वाधिक ३८ गुन्ह्यांची नोंद झाली.



Web Title: in Kolhapur district two hundred fifty six cases register under atrocities act