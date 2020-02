"केएसबीपी' काही कामांची देखभाल करणार नाही 

कोल्हापूर : भाजपाचे सरकार असताना कोल्हापूर शहरात रस्ते सौंदर्यीकरणाची कामे केलेल्या कोल्हापूर रस्ते सौंदर्यीकरण प्रकल्प (केएसबीपी) या कंपनीने कोल्हापुरातील काही कामाची देखभाल यापुढे करणार नाही , तसे निवेदन महापालिकेला आयुक्तांना दिले आहे. या कामात येत असलेले राजकारण, केएसबीपीला विश्‍वासात न घेताच घुसखोरी करुन काही संस्थाकडून विशिष्ट रस्त्यांचेच सुरु असलेले सौंदर्यीकरण यामुळे "केएसबीपी'ने काही प्रकल्पच सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे. निवेदनात म्हटले आहे, "केएसबीपी'ने शहर सौंदर्यीकरणासाठी राबविलेल्या प्रकल्पाला काही असामाजिक, राजकीय घटकांच्या स्वार्थाचे आणि उदासीनतेचे ग्रहण लागले आहे. "केएसबीपी'ने उभा केलेल्या काही प्रकल्पात परस्परच व चुकीच्या पध्दतीने इतर काही संस्था काम करत आहेत. सध्या काही संस्था व मनपा विशिष्ट रस्त्यावरच केवळ सौदर्यीकरणाची कामे करत आहेत. "केएसबीपी'ला विश्‍वासात न घेता त्यांनी केलेल्या कामाच्या ठिकाणी पुन्हा नवी कामे केली जात आहेत. यापुढे केएसबीपी पुढील कामे बंद करणार आहे. यात 15 हजार मीटर रस्त्यांच्या दुभाजकांमधील झाडांची देखभाल, सीबीएस चौक ट्रॅफीक आयलॅण्ड, ट्रेडसेंटर व आयलॅड, देवल क्‍लबजवळील आयलॅण्ड, जयंती नाला पूल आयलॅण्ड, मिरजकर तिकटी, सीपीआर चौकातील क्रांती उद्यान, उदयसिंह गायकवाड उद्यान ही कामे केएसबीपी बंद करणार आहे. यापुढे "केएसबीपी' निसार्गोपचार उद्यान, छत्रपती ताराराणी पुतळा परिसर, आईसाहेब महाराज पुतळा, कॉमन मॅन आणि पोलिस यांचे शिल्प, कलेक्‍टर ऑफिस चौक, धैर्यप्रसाद हॉल चौक ही कामे कंपनी करत राहणार असल्याचे "केएसबीपी'चे अध्यक्ष सुजय पित्रे यांनी निवेदनात म्हटले आहे.

