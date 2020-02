सह्या नसल्याने  पूरग्रस्तांना घरासाठी मदत नाही 

कोल्हापूर : महापालिका अधिकाऱ्यांच्या सह्या नसल्यामुळे बाधित पूरग्रस्तांना घरबांधणीसाठी शासकीय मदत मिळालेली नाही. अशी तक्रार शिवसेना जिल्हाप्रमुख संजय पवार, विजय देवणे यांनी आज आयुक्तांकडे केली. व पूरग्रस्तांना ही मदत तातडीने द्यावी,अशी मागणी केली. यावेळी आयुक्त डॉ. मल्लीनाथ कलशेट्टी यांनी उपशहर अभियंता रमेश मस्कर आणि हर्षजित घाटगे याच्यासह युवराज दबडे या कनिष्ट अभियंत्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचे आश्‍वासन दिले. प्रत्येकाला पाच हजार रुपये दंड केला जाईल, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. तसेच शहरात पुर्ण बाधित झालेल्या 138 घरांना व अंशता बाधित 600 घरांना घरांना तातडीने मदत देण्याचे मान्य केले. कोल्हापूर शहरात ऑगस्ट महिन्यात महापूर आला. पुरामुळे कांही नागरिकांची घरे अशंतः तर कांही नागरिकांची घरे पुर्णतः पडली. अशा घरांना तातडीने राज्यसरकारने मदत दिली आहे. पण अद्यापही ही मदत लाभार्थ्यापर्यंत पोहचलेली नाही.

यावेळी संजय पवार, विजय देवणे म्हणाले, ""ऑगस्ट महिन्यात महापूर आल्यानंतर सरकारकडून तातडीने ही मदत प्राप्त झाली आहे. सप्टेंबर महिन्यात ही मदत आली आहे, पण महसूल विभाग आणि महापालिका अधिकारी यांच्यात ताळमेळ नसल्याने ही मदत लोकापर्यंत पोहचलेली नाही. महापालिकेचे काम केवळ सर्वेक्षण अहवालावर सह्या करण्याचेच आहे. पण अद्याप सह्या का झालेल्या नाहीत?, पैसे शासन देत असताना तुमच्याकडून चालढकल का केली जात आहे?. महपालिकेकडून उशीर झाल्यानेच हे पैसे नागरिकांना मिळालेले नाहीत, अशी तक्रार करत संजय पवार आणि विजय देवणे यांनी आयुक्तांच्यावर प्रश्‍नांचा भडीमार केला. यावेळी आयुक्त कलशेट्टी यांनीही याप्रकरणी अधिकाऱ्यांना सूचना देऊनही त्यांनी या सूचनांचे पालन केलेले नाही. त्यामुळे याप्रकरणी दोन उपशहर अभियंते आणि एक कनिष्ट अभियंता यावर कारवाई केली जाईल, असे सांगितले.

Web Title: Lack of signatures does not help homes for flood victims