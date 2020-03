सावकारांचा बुरखा फाडण्याची गरज 

कोल्हापूर : सावकारकी समाजाला लागलेली कीड हे खरे आहे, मूळ चेहरा कार्यकर्त्याचा पण त्याच्याआडून सावकारी करणाऱ्यांची संख्याही मोठी आहे. त्यांच्यावर तक्रार येईल, तशी कार्यवाही सुरूही आहे पण रुपया रुपया व्याजासाठी निष्ठुर बनणाऱ्या सावकारांना कोल्हापुरातील काही तालमी, पेठा, मंडळात मान मिळतोय, हे सावकारी इतकेच वाईट आहे. अर्थात निष्ठुरतेने वसूल केलेल्या व्याजातला काही पैसा हे सावकार सार्वजनिक ठिकाणी खर्च करतात. वास्तविक कोल्हापुरातल्या तालमिनी, मंडळांनी अशा सावकारांनी दिलेल्या एका पैशालाही हात लावणार नाही, असे ठरवण्याची गरज आहे. कोल्हापुरातल्या तरुणाईत या सावकारांनी पद्धतशीरपणे प्रवेश केला आहे. छंदिष्ट वृत्तीच्या काही तरुणांना किंवा ग्रुपसाठी जेवण, सहलीचे आयोजन केले, त्यांच्या कार्यक्रमासाठी देणगी दिली तर ते आपल्या पाठोपाठ सहज येतात, हे त्यांनी ओळखले आहे. आणि नेमके हेच तंत्र कोल्हापुरातील सावकारांनी अवलंबून आपले बस्तान चांगलेच बसवले आहे. व्याज वसुलीसाठी अक्षरशः राक्षसी प्रवृत्ती धारण करणाऱ्या

सावकारांचे एडिट करून "गुळगुळीत" केलेले चेहरे चौकाचौकात लागत आहेत. काही दिवसात पोलिसांनी विशेषत: विशेष पोलिस महानिरीक्षक सुहास वारके, पोलीस अधीक्षक डॉ. अभिनव देशमुख, पोलीस उप अधीक्षक प्रेरणा कट्टे, एलसीबी पोलीस निरीक्षक तानाजी सावंत यांनी सावकारांना धडकी बसेल, अशी कारवाई जरूर चालू ठेवली आहे. पण काही अट्टल सावकार अजूनही बाहेर रुबाबात आहेत. त्यांची दहशत आहे. त्यांनी ठराविक काही तालमी मंडळांना आपल्या व्याजाचा पैशावर ताब्यात ठेवले आहे. वास्तविक अतिशय भित्री किंवा आपल्या सावलीलाही भिणारी ही सावकारी जमात आहे. पण अनेकांचे संसार उध्वस्त करून मिळवलेला व्याजाचा बक्कळ पैसा त्यांच्याकडे आहे. या पैशावर त्यांनी तरुणांची टोळकी पोसली आहेत. या टोळक्‍याला खायला-प्यायला घालून त्यांनी आपल्या ताटाखालचे मांजर बनवले आहे. वास्तविक कोल्हापूरची परंपरा अन्याय अत्याचाराविरोधात पेटून उठण्याची आहे. तो निखारा अजून काही प्रमाणात जिवंतही आहे. पण सावकारीच्या पैशावर तरुणाईला, तालमीला, मंडळाला ताब्यात घेण्याची प्रवृत्ती ताकदवान झाली आहे. पोलिसांनी कारवाई सुरू केलीच आहे, पण पुढे येऊन किंवा अप्रत्यक्षपणे तरी या सावकारांची कृत्ये पोलिसांपर्यंत पोहोचवण्याची गरज आहे. तूर्त पोलिसांची वरिष्ठ पातळीपासूनची भूमिका धडाडीची आहे. पण पुढे हे अधिकारी बदलून गेल्यानंतर कोण कसे नवे अधिकारी येतील? हे सांगणे कठीण आहे. त्यामुळे लोकांनी आत्ताच पुढे येऊन सावकारांचा बुरखा फाडणे गरजेचे आहे. दस्तऐवज करणारी साखळी

सावकारकी म्हणजे केवळ पैशाचा व्यवहार नाही. जुन्या तारखेचे स्टॅम्प देणारे काही स्टॅम्प वेंडर, काही ठराविक स्टॅम्प रायटर, मालमत्तेवर बोजा चढवणाऱ्या कार्यालयातील काही कर्मचारी, दस्त नोंदणीतले काही वाकबगार अशी मोठी साखळी या यंत्रणेत आहे.

