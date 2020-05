कोरोना रोखलंय आंब्यांच विमान : हंचिनाळहून ५ देशात जाणारा आंबा थांबला

निपाणी - तालुक्यातील हंचिनाळ (के. एस.) येथे संभाजी कोपार्डे (रा. क. सांगाव) यांची आठ एकर आंब्याची बाग असून २१ ते २२ टन आंब्याचे उत्पादन ते घेतात. उच्च प्रतिचा असणारा आंबा कोपार्डे दरवर्षी इंग्लंड, स्वित्झर्लंड, दुबई, कतार, स्वीडन आदी पाच देशात एक्स्पोर्ट करतात. मात्र यंदा कोरोनासह लाॅकडाउनमुळे आंतरराष्ट्रीय विमानसेवा बंद असल्याने आंबा निर्यात ठप्प आहे. परिणामी कोपार्डे यांनी स्थानिक पातळीवर आंब्याची विक्री सुरु ठेवली आहे. उच्चप्रतिचा आंबा असल्याने विदेशात प्रतिसाद मिळतो. पण यंदा कोरोना संसर्गामुळे आंबा उत्पादक चिंतातूर बनले आहेत.

कोपार्डे यांच्याप्रमाणे निपाणी भागातील काही शेतकरी आंब्याचे उत्पादन घेतात, पण त्यांचा आंबा स्थानिक बाजारपेठेत जातो. लाॅकडाऊनमुळे सर्वच आंबा उत्पादकांच्या अडचणीत वाढ झाली आहे. आंबा हे लोकप्रिय फळ असून वर्षभर नागरिक आंब्याची आतुरतेने प्रतिक्षा करीत असतात. पण कोरोनामुळे बाजारात ग्राहक येत नसल्याने आंबा विक्रीवर परिणाम झाला आहे. वाचा - खुशखबर! आता आंबे मिळणार घरपोच 'एक्सपोर्ट'च्या आंब्याची स्थानिकला विक्री लाॅकडाउनचा फटका आंबा उत्पादकांसह व्यावसायिकांना बसला आहे. निपाणी भागातील काही आंबा उत्पादकांचा आंबा विक्रीसाठी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत जातो. पण यंदा लाॅकडाउनमुळे उत्पादकांनी आंबा एक्पोर्ट न करता स्थानिक विक्री करण्यावर भर दिला आहे.

यंदा थंडी न पडल्याने आंब्याचा अपेक्षित मोहर सुटला नाही. आंबा उत्पादनासाठी पोषक वातावरण लाभले नसल्याने सर्वत्र आंब्याचे उत्पादन घटले आहे. अशातच लाॅकडाउनमुळे आंबा एक्स्पोर्ट करणे अशक्य आहे. परिणामी स्थानिक विक्री करावी लागत आहे. - संभाजी कोपार्डे,

आंबा उत्पादक, हंचिनाळ



