लाॅकडाऊन काळात इचलकरंजीत हे राहणार सुरु हे बंद.....

इचलकरंजी : कोरोनाचा संसर्ग वाढत असताना शहरात 7 ते 14 जुलैअखेर संपूर्ण लॉकडाऊन करण्याचा निर्णय झाला आहे. या अंतर्गत 72 तासानंतर 5 तासाची मुभा आणि पुन्हा लॉकडाऊन असा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. सोमवारी दुपारी झालेल्या नियंत्रण समितीच्या बैठकीत इचलकरंजी शहरासाठी पुढीलप्रमाणे नियोजन झाले आहे. बंद काळात शुक्रवार व मंगळवार या दोन दिवसाकरीता सकाळी 6 ते 11 वाजेपर्यंत किराणा, भाजीपाला इत्यादी अत्यावश्यक सेवेसाठी बंद मध्ये शिथिलता राहील. प्रतिबंधित क्षेत्र वगळता इतर ठिकाणी या पूर्वी निश्चित केलेल्या 22 ठिकाणी विकेंद्रीत स्वरुपात सुरू राहतील. दुध विक्री घरपोच स्वरुपात सकाळी 6 ते 9 या वेळेत दररोज सुरू राहील. बंद कलावधीत शहरातील सर्व आस्थापना, दुकाने, कारखाने, उद्योगधंदे, व्यवसाय, सेवा. इत्यादी बंद राहतील. हेही वाचा- नातीच्या चेहऱ्यावर हास्य अन्‌ आजोबांना आनंदाश्रू केवळ वैद्यकीय सुविधा यामध्ये हॉस्पिटल, दवाखाने आणि औषधालये इत्यादी नियमित स्वरुपात सुरू राहतील. केवळ वैद्यकीय आपत्कालीन परिस्थितीमध्ये नागरिकांना घराबाहेर पडणेची मुभा असेल. सदरची वैद्यकीय आपत्कालीन परिस्थिती बाबत पोलिसांची खातरजमा होणे आवश्यक राहील. अपवाद वगळता शहराच्या सर्व सीमा ये जा करणेसाठी बंद राहतील. केवळ अत्यावश्यक सेवा व शासकीय व निमशासकीय कार्यालयाची वाहने व कर्मचार्‍यांच्या वाहनासाठी पेट्रोल पंप सुरू राहतील. कोणत्याही नागरिकास बंद काळामध्ये नमूद अत्यावश्यक कारणाशिवाय घराबाहेर पडण्याची मुभा असणार नाही (उदा. मॉर्निग व इव्हिंनिंग वॉक तसेच सर्व प्रकारचे व्यायाम इत्यादी.)

