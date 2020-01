टस्कराने मारला  "स्ट्रॉबेरी'वर ताव

आजरा : टस्कराने जेऊर (ता. आजरा) येथील हेमंत पेडणेकर यांच्या फॉर्म हाऊसवर मंगळवारी (ता. 28) मध्यरात्री धुमाकूळ घातला. तारांचे कुंपन उचकटून त्यांने फॉर्म हाऊसमध्ये प्रवेश केला. बांबूचे कोवळे लुसलुसीत कोंब फस्त करीत लाल चुटुक "स्टॉबेरी'ची फळेही मटकावली. झाडे व मेसकाठी बरोबर स्ट्रॉबेरीच्या शेतीचेही मोठ्या प्रमाणात नुकसान केले आहे. चाळोबा जंगलात तळ ठोकून असलेला टस्कराने आठ दिवसापुर्वी मुक्काम हलवला आहे. तो चितळे परिसरात दाखल झाला आहे. या भागातील काही शेतकऱ्यांचे बांबू, ऊसाचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान केले. त्याच्या उपद्रवामुळे शेतकरी भितीच्या छायेत वावरत आहेत. त्याला या परिसरातून हुसकावून लावावे, अशी मागणी ते करीत आहेत. काल मध्यरात्री टस्कर जेऊर येथील पेडणेकरांच्या फॉर्म हाऊसमध्ये तारांचे कुंपन उचकटून घुसला. त्याने मेसकाठी (बांबू)चे नुकसान केले. कलिंगडच्या शेतीमध्ये घुसून कलिंगडे फस्त केली. पेडणेकरांनी पाच गुंठे क्षेत्रावर केलेली स्ट्रॉबेरीचे नुकसान केले. रोपे फळासह फस्त केली. त्याचबरोबर नारळाचे रोप उखडून टाकले आहे. दरम्यान, हत्तीने जेऊर येथे ऊस पिकाचेही मोठे नुकसान केले. त्याचा या परिसरात सुरू असलेल्या वावराने शेतकरी धास्तावले असून पिकांचे वाढते नुकसान पाहून त्यांच्या चिंतेत भर पडली आहे. वनविभागाने त्याचा बंदोबस्त करावा, अशी मागणी शेतकरी करत आहेत.

Web Title: Losses Of Strawberry In Ajara By Elephant Kolhapur Marathi News