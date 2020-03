भरघोस निधी मात्र रात्रीची सेवा सक्षम हवी 

कोल्हापूर : एसटी महामंडळाला प्रवासी कर व टोलमुळे 1 हजार 87 कोटींच्या बोजा, खासगी वाहतुकीची स्पर्धा, यातून एसटी महामंडळाचा तोटा वाढत आहे. या तोट्याच्या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी राज्य शासनाने पुढाकार घेत 1600 नव्या गाड्या घेण्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद केली आहे. नव्या गाड्या उपलब्ध होतील, एसटीच्या काही मोजक्‍या अधिकाऱ्यांनी हट्टापायी मुंबईसह महत्वाच्या मार्गावरील रात्री 10 नंतरच्या 62 हून अधिक बंद केलेल्या फेऱ्या पुन्हा सुरू कराव्यात, अशी मागणी होत आहे. राज्याच्या ग्रामीण, आदिवासी, डोंगरी भागात कानाकोपऱ्यात एसटी प्रवासी सेवा आहे. तर त्याच एसटीच्या गाड्या राज्य मार्ग, महामार्गावरून मोठ्या शहरांकडेही प्रवासी सेवा देतात. तिथे तिकीट भाडे व महसुल जास्त मिळतो. त्याच मार्गावर विशेषतः मुंबईकडे जाणाऱ्या राज्यातील 62 हून अधिक रात्री दहानंतरच्या एसटीच्या फेऱ्या बंद केल्या. रात्री दहानंतर कोल्हापूर, पुणे, नाशिक, अहमदनगर, लातूर, सोलापूर आदी शहरातून मुंबई, औरंगाबाद किंवा नाशिक अशा शहराकडे जाणाऱ्या व येणाऱ्या एसटी गाड्याची संख्या कमी झाली. याच मार्गावर खासगी गाड्या मात्र प्रवाशी भरून जातात. एसटीचे अधिकारी एसटीला प्रवासी मिळत नाहीत. गाड्याची कमतरता आहे, असे कारण सांगत होते. मात्र प्रतिसाद चांगला दिसतो. त्याचा फटका एसटीच्या महसुलाला बसला. एसटीच्या सेवेत आणखी 1600 गाड्या देण्यासाठी अर्थमंत्र्यांनी तरतूद केली. त्यामुळे एसटीला दिलासा मिळाला आहे. त्याच आधारे तोटा भरून काढण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी जुने निर्णय बदलून प्रवाशांची सोय व्हावी. एसटीचा महसुल वाढावा यासाठी रात्रीच्या सेवा अधिक सक्षम करणे गरजेचे आहे. टोल माफ करण्याची

खासगी गाड्यांची स्पर्धा असताना रात्री दहानंतर एसटीची दिर्घ सेवा जेमतेम आहे. यातून रोजच्या प्रवासी व महसुलात घट होते.तरीही राज्य शासनाला 17.5 टक्के प्रवासी करापोटी 952 कोटी द्यावे लागतात. तर 135 कोटी रूपये टोल द्यावा लागतो. इतर राज्यात 5 ते 6 टक्के प्रवासी कर आहे तर एसटी सार्वजनिक प्रवासी वाहतूक सेवा देणारी बस असल्याने इतर शासकीय वाहन प्रमाणे एसटीला टोल माफ करणे आवश्‍यक आहे. ""यापूर्वीच्या सरकारने 186 कोटींतून 700 गाड्यांची तरतूद केली होती. महाविकास आघाडी सरकारने 1600 गाड्या घेण्यासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद केली आहे. यातून दिवसा, रात्री एसटी गाड्यांच्या फेऱ्या वाढविता येणे शक्‍य होईल. विविध करांचे ओझे कमी करण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील.''

- संदिप शिंदे राज्याध्यक्ष महाराष्ट्र एसटी मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघटना

