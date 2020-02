मुख्यालयाच्या चौथ्या मजल्यासाठी लगबग 

कोल्हापूर : अनेक वर्षे प्रलंबित असलेल्या जिल्हा परिषद मुख्यालयाच्या चौथ्या मजल्याच्या मंजुरीसाठी लगबग सुरु झाली आहे. जिल्ह्याचे नेते हसन मुश्रीफ यांना ग्रामविकास मंत्री पदावर संधी मिळाल्याने चौथ्या मजल्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मंत्री मुश्रीफ यांनीही तत्काळ या कामाचे अंदाजपत्रक सादर करण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार हे अंदाजपत्रक तयार केले आहे. चौथ्या मजल्यासाठी

9 कोटी 73 लाख 45 हजार 895 रुपये खर्च अपेक्षित आहे. दोन दिवसात हे अंदाजपत्रक मंत्रालयात सादर केले जाणार आहे. जिल्हा परिषद मुख्य प्रशासकीय इमारतीचा चौथा मजला बांधण्यासाठी 2013-14 सालीच्या दरसुचीप्रमाणे अंदाजपत्रक तयार केले होते. ही रक्‍कम 4 कोटी 37 लाख 88 हजार 893 होती. हा प्रस्ताव फर्निचर वगळून तयार केला होता. मात्र सहा वर्षे हा प्रस्ताव धूळ खात पडला. दरम्यान दीड महिन्यापूर्वी ग्रामविकास मंत्री पदाची सुत्रे हसन मुश्रीफ यांच्या हातात आली. यानंतर तात्काळ त्यांनी चौथ्या मजल्याचा प्रस्ताव सादर करण्याच्या सुचना केल्या. नवीन प्रस्तावानुसार जिल्हा परिषद मुख्य प्रशासकीय इमारतीचा चौथ्या मजला बांधणे, यात विद्युतीकरण, फर्निचर करणे या कामासाठी 7 कोटी 78 लाख 67 हजार 955 इतक्‍या रक्‍कमेचे अंदाजपत्रक केले आहे. तर मुख्य प्रशासकीय इमारत रस्ता करणे, परिसर सुधारणा करणे व पार्किंग व्यवस्थेसाठी करावयाच्या कामांचे 1 कोटी 94 लाख 77 हजार 940 रुपयांचे अंदाजपत्रक केले आहे. कार्यकारी अभियंता विजय कांडगावे यांच्या मार्गदर्शनाखाली बांधकाम विभागाने हे अंदाजपत्रक केले आहे.

