इराणवरून आलेल्यास कोरोना नाही

कोल्हापूर ः इराणला गेलेली आणि तीन दिवसांपूर्वी कोल्हापुरात आलेल्या नागाळा पार्क परिसरातील त्या व्यक्तीचा कोरोना स्वॅब तपासणी अहवाल पॉझिटिव्ह आला होता. मात्र, मिरज येथील शासकीय प्रयोगशाळेत केलेल्या पुनर्तपासणीत या व्यक्तीचा कोरोना स्वॅब निगेटिव्ह आल्याने तो कोरोनाग्रस्त नाही, अशी माहिती अधिकृत सूत्रांनी दिली.

शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाकडे विषाणू परीक्षण प्रयोगशाळा कार्यान्वित केली आहे. तेथे कोरोना स्वॅब तपासणीसाठी स्वतंत्र यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली. या प्रयोगशाळेत पहिल्या चाचणीचा भाग म्हणून पहिले दहा स्वॅब तपासणी केल्यावर यात नऊ स्वॅब निगेटिव्ह आले, तर एक स्वॅब पॉझिटिव्ह आला, मात्र सीपीआर प्रशासनाने हे सर्व स्वॅब नव्याने तपासणी करण्यासाठी पुणे व मिरज येथील शासकीय प्रयोगशाळेकडे पाठविले होते. त्यात जो स्वॅब पॉझिटिव्ह आला होता. त्याचे पुनर्परीक्षण केले. त्यानुसार त्याचा स्वॅब निगेटिव्ह आला. त्यामुळे संबंधित व्यक्तीने समाधान व्यक्त केले; मात्र पुन्हा तपासणी होईपर्यंत संबंधित व्यक्तीला सीपीआर रुग्णालयात क्वारंटाईन व्हावे लागले. प्लाझ्मा देण्याची तयारी

कोरोना चाचणी स्वॅब निगेटिव्ह आल्याची माहिती मिळताच संबंधित कोरोना निगेटिव्ह व्यक्तीने स्वतःहून प्लाझ्मा देण्याची तयारी दर्शविली. त्यानुसार अन्य वैद्यकीय प्रक्रिया चाचणी करून संबंधित व्यक्तीचा प्लाझ्मा घेण्याविषयी सीपीआर आरोग्य यंत्रणा लवकरच निर्णय घेईल, अशी माहिती संबंधित व्यक्तीने दै. "सकाळ'शी बोलताना दिली. अखेर चाचणी निगेटिव्ह

संबंधित व्यक्तीने सुरवातीलाच आमची तपासणी झाली आहे. कोरोना नसल्याचे सांगत तपासणी मिरज येथून करण्याची मागणी केली होती. तेव्हा सीपीआर वैद्यकीय यंत्रणेसोबत वादही झाला होता. त्यानुसार सीपीआर प्रशासनानेही त्यांच्या मागणीनुसार पुनर्तपासणी केली. यात संबंधित व्यक्‍तीचा स्वॅब निगेटिव्ह आला आहे.

Web Title: a man come from Iran is Corona, Infection free