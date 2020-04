अन् तो परत इस्लापुरकांच्या सेवेसाठी रुजु झाला...

इस्लामपूर (सांगली) - नगरपालिकेत काही काळ ठेका पद्धतीने काम करून नंतर स्वतःचा व्यवसाय सुरू केलेल्या आणखी एका युवकाने या अटीतटीच्या काळात नगरपालिकेत विनामूल्य काम करण्याची संधी मिळवली आहे. सुरेश मद्रासी या सेवानिवृत्त सफाई कामगाराच्या पावलावर पाऊल ठेवत शशिकांत मारुती क्षीरसागर हा युवक पालिकेच्या अग्निशमन विभागाकडे दाखल झाला आहे. इस्लामपूर शहरात कोरोना विषाणू संसर्गाचे २५ रुग्ण आढळल्याने परिसरात दहशतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. सध्या ही स्थिती शिथिल झाली असली तरी अजून धाकधूक बाकी आहे. नगरपालिका प्रशासनाने आपत्कालीन सुविधा सक्रिय केल्या आहेत. अशा परिस्थितीत पालिकेकडे मनुष्यबळ कमी असले तरी त्यावर मात करत पालिका प्रशासन सक्रिय आहे. चार दिवसांपूर्वी सुरेश मद्रासी हे सेवानिवृत्त सफाई कामगार पुन्हा सेवेत रुजू झाले. त्यांनी विनामूल्य कामाची तयारी दर्शवली. तसेच आता अग्निशमन सेवा देण्यासाठी शशिकांत मारुती क्षिरसागर हेही दाखल झाले आहेत. क्षीरसागर हे सन २०१३ पासून पालिकेकडे ठेका पध्दतीने अग्निशमन विभागात कार्यरत होते. त्यांनी अग्निशमनचे प्रशिक्षणही घेतले आहे. दरम्यानच्या काळात त्यांनी स्वतंत्र स्वंयरोजगार सुरू केला; परंतु कोरोना विषाणू संसर्गामुळे सध्या शहर अडचणीत असल्याने त्यांना स्वस्थ न बसवल्याने आज त्यांनी मुख्याधिकारी प्रज्ञा पवार यांची भेट घेऊन आपत्तीकाळात विनामूल्य सेवा करणेची संधी मिळणेबाबत विनंती केली. तसा लेखी अर्ज दिला. एकंदरीत अडचणीच्या काळात, नैसर्गिक संकटातदेखील माणुसकी जिवंत असल्याचे वारंवार निदर्शनास येत आहे, असेच म्हणावे लागेल! याबाबत मुख्याधिकारी प्रज्ञा पवार म्हणाल्या, "आपत्तीच्या कालावधीमध्ये आरोग्य-स्वच्छता, अग्निशमन, पाणीपुरवठा, विद्युत व नगरपालिका विभागाचे सर्व अधिकारी, कर्मचारी यांच्यामार्फत सर्व सेवा अखंडितपणे पुरवल्या जात आहेत. स्वतःहून पुढाकार घेऊन सेवेत आणि तेही विनामूल्य दाखल होणाऱ्या व्यक्तींचे मानावेत इतके आभार थोडेच आहेत. इस्लामपूर नगरपालिका त्यांची कायम ऋणी आहे."

Web Title: Maruti Kshirsagar has been rejoine the islampur Municipal Fire Department