कोल्हापूर - सॅनिटायझर आणि मास्क जीवनावश्‍यक वस्तू मानल्या जात असल्यामुळे विक्रीवर परिणाम झाला आहे. सध्या जिल्ह्यात कापडी मास्क मोठ्या प्रमाणात विक्री होत होते, अशीच स्थिती सॅनिटायझरची होती, मात्र या दोन्हीचा समावेश जीवनावश्‍यक वस्तूच्या यादीत केल्यामुळे त्यांचे नियम पाळणे तातडीने शक्‍य होत नाही. परिणामी विक्रीच न करण्यावर भर दिला जात आहे. जीवनावश्‍यक वस्तूच्या विक्रीसाठी किंमत, पॅकिंगवर उत्पादन तारीख, ...पर्यंत चांगले, अशी तारीख यासह उत्पादकाचा पत्ता, परवाना क्रमांक यांचा उल्लेख आवश्‍यक असतो. सध्या मार्केटमध्ये उपलब्ध सॅनिटायझर आणि मास्कवर असा कोणताही उल्लेख नव्हता. त्यांची विक्री ही नगण्य होत होती. त्यामुळे याकडे फार गांभिर्यांना पाहिजे जात नव्हते. मात्र कोरोना विषाणुमुळे सरकारने तातडीने या दोन्ही वस्तूंचा काळाबाजार रोखण्यासाठी त्यांचा जीवनावश्‍यक वस्तूंच्या यादीत समावेश केला. यामुळे वजन, काटा, मापे तपासणारी यंत्रणा सध्या मार्केटमध्ये सक्रीय झाली आहे. ज्या मास्कवर, सॅनिटायझर पॅकिंगवर उत्पादन तारीख नाही, किंमत नाही अशांना कालबाह्य ठरविले जाते. विक्रेत्यावर कारवाई होणे शक्‍य आहे. परिणामी औषध विक्री दुकानदारांनी सॅनिटायझर आणि मास्क विक्रीकडे पाठ फिरवली असल्याचे औषध विक्रेत्यांकडून सांगण्यात येते.

सॅनिटायझर मध्ये वेगवेगळे प्रकार आहेत. स्थानिक सॅनिटायझरला कोणतेही लेबल नाही. अशा शंभर मिलीलीटर सॅनिटायझरची विक्री साधारण ६० ते ८० रुपयांना होते. तर कंपनीच्या सॅनिटायझरचा दर शंभर एमएलला सव्वाशे ते दीडशे आहे. तसेच साधा कापडी हिरवा मास्क दोन आणि तीन घड्यांचा असतो. त्याची किंमत केवळ दहा रुपये आहे. याला कोणत्याही प्रकारचे ब्रॅण्डींग नसते. त्याचे पॅकिंग नसते. त्यामुळे त्यावर किंमत, उत्पादन तारीख नसते. हाच मास्क शक्‍यतो हॉस्पीटलमध्ये ऑपरेशन थिअटर, आयसीयु मध्ये वापरला जातो. मात्र आता त्या मास्कची विक्री बंद झाली आहे. केवळ जीवनावश्‍यक वस्तूंच्या यादीत मास्क आल्यामुळे या मास्कची विक्री बंद झाली आहे. पूर्वी प्रमाणे मास्कची विक्री केल्यास विक्रेत्यावर कारवाई होऊ शकते. परिणामी त्याची विक्री औषध विक्रेत्यांनी बंद केली आहे. जिल्ह्यातील चित्र जिल्ह्यातील औषध विक्री दुकाने - २९००

शहरात औषध विक्री दुकाने - ११५०

स्थानिक मास्क-सॅनिटायझर मार्केटमधून गायब

ब्रॅण्डेड मास्क-सॅनिटायझरचे रेशनिंग सुरू

एन ९५ मास्कची कोल्हापुरात विक्रीच होत नाही

साधे कापडी मास्क एक दिवसापुरतेच वापरता येतात

वजन-काट-मापे कार्यालयाची तपासणी सुरू पूर्वी दिवसांत एखादा मास्क आणि सॅनिटायझरची विक्री होत होती. सध्या रोज शंभरहून अधिक पन्नास-शंभर एमएलच्या सॅनिटायझरची बॉटलची मागणी होत आहे. तसेच बॅंका आणि इतर ठिकाणीसुद्धा प्रत्येक ग्राहकाच्या हातावर सॅनिटायझर दिले जात असल्यामुळे घाऊक मागणीसुद्धा वाढली आहे. परिणामी आम्हाला रेशनिंगशिवाय पर्याय राहिला नाही. जीवनावश्‍यक वस्तूच्या यादीत यांचा समावेश केल्यामुळे मागणी इतका पुरवठा होत नाही. स्थानिक मास्क-सॅनिटायझर बंद झाले आहेत.

संजय शेटे, अध्यक्ष,

कोल्हापूर जिल्हा केमिस्ट ॲण्ड ड्रगिस्ट असोसिएशन



