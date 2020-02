"सीएए' आंदोलनावरून महापौरांची कोंडी 

कोल्हपूर : "सीएए' आणि "एनआरसी विरोधात कोल्हापुरात ता.24 रोजी निघणाऱ्या मोर्चात सहभागी व्हा, असे सोमवारी (ता.17) आवाहन करणाऱ्या नूतन महापौर निलोफर आजरेकर यांची पहिल्याच सर्वसाधारण सभेत भारतीय जनता पार्टीच्या नगरसेवकांनी कोंडी केली. महापौर मॅडम, आपण सीएएच्या विरोधातील मोर्चात सहभागी व्हायचे आवाहन तर केले, पण सीएए आणि एनआरसीबाबत आपण पाच मिनिटे सभागृहात निवेदन करा, अशी मागणी भाजप -ताराराणीच्या नगरसेवकांनी करताच महापौरांना निरुत्तर झाल्या. अखेर महापौर आजरेकर यांनी "याबाबत मी नंतर सविस्तर भूमिका स्पष्ट करेन',असे आश्‍वासन दिले. तर इतर नगरसेवकांनी याबाबतीत सामंजस्याची भूमिका घेत भाजपच्या सदस्यांना शांत केले. आजच्या सभेत पथदिवे, पाणी पुरवठा आदीसह विविध विषयावर चर्चा झाली. महापौर निवड गेल्याच सोमवारी (ता.10) झाली होती. महापौर आजरेकर यांची ही पहिलीच सभा होती. सर्व विषयावर चर्चा झाल्यानंतर सभा संपतानाच भाजपा -ताराराणी आघाडीचे नगरसेवक सुनील कदम बोलायला उभे राहिले. ते म्हणाले, "महापौर मॅडम, कालच आपण पत्रकार परिषद घेउन "सीएए' आणि "एनआरसी' विरोधात 24 रोजी होणाऱ्या आंदोलनात सहभागी व्हा", असे आवाहन केले. आपण कोल्हापुरच्या महापौर आहात, तुमचे आवाहन म्हणजे संपूर्ण सभागृहाला बांधिल आहे पण "सीएए' आणि "एनआरसी' संदर्भात तुम्ही पाच मिनिटे सभागृहाला निवेदन करा,असे आवाहन त्यांनी केले. यावेळी महापौर आजरेकर यांनी मी नंतर सविस्तर बोलेन असे त्यांनी सांगीतले. यावेळी प्रा.जंयत पाटील, भूपाल शेटे यांनी सर्वपक्षीय कृती समितीची ती पत्रकार बैठक होती. तेथे महापौरांना निमंत्रीत केले होते.त्यामुळे महापौर तिथे गेल्याचे सांगीतले . पण अजित ठाणेकर, किरण नकाते आदींनी महापौरांनी पाच मिनिटे निवेदन करावे,असा आग्रह धरला.

