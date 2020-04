लगीनघाई थांबली; उलाढाल घटली... 

कोल्हापूर : कोरोनामुळे मार्च आणि एप्रिलमधील लग्नाचे मुहूर्त वाया गेले. याचा मोठा आर्थिक फटका लग्नाच्या बाजारपेठेशी संबंधित घटकांना बसला. लग्नसोहळा व्यवस्थापन, सराफ, कापड विक्रेते, केटरर्स, हॉटेल आणि कार्यालय व्यावसायिकांचे नुकसान झाले. जिल्ह्यातील कोट्यवधींची उलाढाल ठप्प झाली. या सर्व व्यावसायिकांचे या वर्षी मोठे नुकसान झाले असून आता त्यांची सर्व मदार नोव्हेंबर-डिसेंबरमधील हंगामावर आहे.

लग्नाबरोबरच रिसेप्शन, मुंज, वाढदिवस यांसारखे सोहळेही मोठ्या थाटात होऊ लागले आहेत. त्यामुळे याची एक स्वतंत्र बाजारपेठ तयार झाली असून हे एक व्यावसायिक क्षेत्रच बनले आहे. लग्नात हॉटेल व्यावसायिकांनाही व्यवसायाची संधी असते. कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी केलेल्या लॉकडाउनमुळे मार्च-एप्रिलमध्ये सोहळे रद्द झाले. जिल्ह्यातील ही लग्नाची बाजारपेठ कोट्यवधींची असून ती ठप्पच आहे. कोल्हापुरातही शाही पद्धतीने लग्न करण्याचे प्रमाण वाढले आहे. लग्नसोहळा व्यवस्थापन व्यवसायावर बरेच छोटे छोटे व्यावसायिक अवलंबून आहेत. मार्च, एप्रिल हे दोन्ही महिने कोणताच सोहळा न झाल्याने या व्यावसायिकांचे नुकसान झाले आहे.

- केदार जोशी, लग्नसोहळा व्यवस्थापन व्यावसायिक भोजन हा लग्नातील महत्त्वाचा घटक आहे. त्यामुळेच केटरर्स व्यवसाय सुरू झाला. महापुरामुळे श्रावणातील हंगाम गेला, कोरोनामुळे लग्नसराईचा हंगामही गेला. याचा फटका केटरर्सना आहेच; पण वाढपी, आचारी, भांडी घासणारे यांचे हातावरचे पोट आहे. त्यांना आता पुढचे दिवस काढायचे कसे, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे.

- राहुल चौधरी केटरिंग व्यावसायिक.



