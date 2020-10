मराठा आरक्षणाबाबत गैरसमज पसरवू नये; जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील

सांगली : मराठा समाजाचे आरक्षण स्वतंत्र आहे. ते टिकवण्याचा प्रयत्न सुरु आहे. दुसऱ्या कुठल्याही आरक्षणात मराठा समाजाचे आरक्षण सामील करण्याचा कुठलाही प्रस्ताव आणि विचारही नाही. त्यामुळे विनाकारण समाजामध्ये गैरसमज पसरवण्याची आवश्‍यकता नाही, नये मत राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष आणि जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील यांनी आज केले. सांगलीतील नूतन अप्पर तहसील कार्यालयाच्या उद्‌घाटनानंतर पत्रकार बैठकीत राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील बोलत होते. ओबीसी आरक्षणात मराठा समाजाला आरक्षण दिल्यास आंदोलन करण्याबाबतची प्रतिक्रिया उमटत असल्याबद्दल मंत्री श्री. पाटील यांना विचारले असता ते म्हणाले, मराठा समाजाचे आरक्षण स्वतंत्र आहे. ते टिकवण्यासाठी सरकार प्रयत्न करत आहे. त्यामुळे दुसऱ्या कुठल्याही समाजाच्या आरक्षणात मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव नाही. विनाकारण गैरसमज पसरवू नये. मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देण्यात आलेले आहे आणि सर्वोच्च न्यायालयात ते टिकवण्याचा सरकारचा पुर्ण प्रयत्न आहे. अलमट्‌टीबाबत सरकार निर्णय घेईल अलमट्‌टी धरणाची उंची वाढवण्याचा कर्नाटक सरकारने निर्णय घेतल्याबद्दल बोलताना जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील म्हणाले, अलमट्‌टी धरणाची उंची वाढवली तर त्यामुळे साठणाऱ्या बॅकवॉटरमुळे सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्याला फटका बसतो अशी येथील जनतेची धारणा आहे. याबाबत अनेकवेळा याबाबत संशोधन केले. त्यावेळी कागदोपत्री असा काही परिणाम होत नसल्याचे दिसते. परंतू गेल्या पावसाळ्यात आम्ही अलमट्‌टी धरण मोकळे करण्यास सांगितले. त्यावेळी तेथे पाणी सोडल्यानंतर आपल्या इथले पाणी झपाट्याने कमी झाले हा प्रत्यक्ष अनुभव आहे. त्यामुळे धरणाची उंची वाढवत असताना यापुर्वीच महाराष्ट्र शासनाचा त्याला विरोध होता. पण, मध्यंतरी जे अभ्यास करण्यात आले. त्यामध्ये आपल्याकडे बॅकवॉटरमध्ये परिणाम होत नाही, असे निष्कर्ष काढण्यात आले. अलमट्‌टी धरणाची सर्वोच्च पाणी पातळी आणि आपल्याकडील राजापूर बंधाऱ्याची तळाची पाणी पातळी यांच्यात अजून चार-सहा मीटरचा फरक आहे. त्यामुळे त्यांनी किती उंची वाढवायची ठरवली याप्रमाणे राज्य सरकार आपली भूमिका त्यांना कळवेल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

Web Title: Misconceptions about Maratha reservation should not be spread; Minister Jayant Patil