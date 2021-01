 बेपत्ता मुलगा आठ तासांनी सापडला आणि आई-वडिलांचा जीव भांड्यात पडला    

हुपरी - सायकलिंगला जातो म्हणून सकाळी घरा बाहेर पडलेलला पट्टण कोडोली येथील शाळकरी मुलगा बेपत्ता झाल्याने परिसरात घबराट उडाली. मात्र, हुपरी पोलिस आणि नागरिकांनी सतर्कतेने उघडलेल्या शोध मोहिमेमुळे तो अवघ्या आठ तासांत सुरक्षितपणे आढळून आला. मुलगा सुखरुप आढळून आल्याने आई वडिलांचा जीव भांड्यात पडला. विनायक प्रमोद बोरगावे (वय12 रा.पट्टण कोडोली) असे त्या मुलाचे नाव आहे. विनायक बोरगावे हा पट्टण कोडोली मधीलच एका इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत सातवीत शिकत आहे. त्याला सायकलिंग तसेच पाळीव श्वानांची आवड आहे. आज सकाळी सहाच्या सुमारास तो नेहमी प्रमाणे सायकलिंगसाठी घराबाहेर पडला. मात्र, दुपारचे बारा वाजले तरी तो घरी परतला नाही. त्यामुळे त्याची मित्र परिवार तसेच इतरांकडे चौकशी सुरू झाली. पण माहिती मिळाली नाही. दरम्यान, ही घटना सोशल मीडियावर व्हायरल होताच हुपरी पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक राजेंद्र मस्के यांनी गांभीर्याने दखल घेत तपासाची सुत्रे तातडीने हलवली. सीसीटीव्हीचे ठिकठिकाणचे फुटेज तपासून पोलिसांसह स्थानिक तरुणांची स्वतंत्र पथके तयार करून विनायकचा शोध जारी केला. हे पण वाचा - हुपरीला ग्रामीण रूग्णालय, रेंदाळला आरोग्य केंद्र दरम्यान, विनायक पुणे-बेंगलोर महामार्गावरील कागल येथील लक्ष्मी टेकडी येथे असल्याची माहिती मिळाली. पोलिस निरीक्षक राजेंद्र मस्के, उपनिरीक्षक विजय मस्कर, पल्लवी यादव व कर्मचारी, पालक आदींनी धाव घेऊन त्याला ताब्यात घेतले. मनसेचे कार्यकर्ते रविंद्र आडके, संदीप फगरे आदींनीही शोधमोहिमेत सहभाग घेतला. अधिक विचारपूस करून पोलिसांनी त्यास आई वडिलांच्या हवाली केले. संपादन - धनाजी सुर्वे

