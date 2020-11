गडहिंग्लजला बहुतांश शाळा बंदच

गडहिंग्लज : तब्बल आठ महिन्यांच्या कोरोना ब्रेकनंतर आज प्रथमच शाळांना सुरवात झाली. नववी ते बारावीचे वर्ग सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आली आहे. पण, तालुक्‍यातील 76 पैकी मोजक्‍याच म्हणजे दहा ते बारा शाळांची घंटा वाजली. या ठिकाणी शासनाने घालून दिलेल्या नियमांचे पालन करून अध्यापनाचे काम सुरू होते, तर पालकांचे संमत्तीपत्र, शिक्षकांचे न घेतलेले स्वॅब, स्वॅब घेतलेल्या शिक्षकांचे रखडलेले अहवाल आदी कारणामुळे बहुतांश शाळा बंदच राहिल्या. मार्च महिन्यात कोरोना विषाणूंचा प्रादुर्भाव सुरू झाला. त्यानंतर संसर्ग टाळण्यासाठी शाळा बंद करण्यात आल्या. मागील शैक्षणिक वर्ष यामध्येच संपले. नव्या शैक्षणिक वर्षाचे पहिले सत्र संपले तरी शाळांची कुलुपे निघाली नव्हती. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी ऑनलाईन शिक्षण सुरू होते. दरम्यान, शासनाने काही अटी घालून देत शाळा सुरू करण्याला परवानगी दिली. शिवाय आठवडाभरापासून शिक्षकांची कोरोना चाचणीही सुरू केली आहे. दरम्यान, आजपासून शाळांना सुरवात झाली. तालुक्‍याच्या ग्रामीण भागातील नऊ शाळांचीच आज घंटा वाजली. यामध्ये कडगाव, शेंद्री, इंचनाळ, दुंडगे, हसूरचंपू, मुत्नाळ, औरनाळ, भडगाव येथील शाळांचा समावेश आहे. याशिवाय शहरातील एक शाळा व एका कनिष्ठ महाविद्यालयाचे कामकाज सुरू झाले. शाळेत प्रवेश करताना विद्यार्थ्यांचे स्क्रिनिंग केले. तसेच सॅनिटायझरची व्यवस्था केली होती. मास्कची सक्ती केली होती. एका बेंचवर एकाच विद्यार्थ्याची बैठक व्यवस्था केली होती. शिक्षकही मास्क लावूनच शिकवत होते. मागील आठवड्यापासून कोरोना चाचणीसाठी शिक्षकांचे स्वॅब घेतले जात आहेत. पहिल्या टप्प्यातील 98 शिक्षकांच्या स्वॅबचेच अहवाल आले. हे सारे शिक्षक निगेटिव्ह आले आहेत. मात्र, त्यानंतर घेतलेल्या 406 शिक्षकांच्या स्वॅबचे अहवाल अद्याप प्रलंबित आहेत. शिवाय 38 शाळांतील 509 शिक्षकांचे स्वॅब अद्याप घेतलेले नाहीत. त्यामुळे तालुक्‍यातील बहुतांश शाळा आज बंदच राहिल्या. सर्व शाळांचे कामकाज सुरू होण्यासाठी डिसेंबरचा पहिला आठवडा उजाडण्याची शक्‍यता आहे.

