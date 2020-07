महावितरण व्हाटसअॅपद्वारे पोहोचणार ग्राहकांपर्यंत.... 

इचलकरंजी - कोरोनामुळे प्रत्येकजण आपल्या दैनंदिन कामात बदल करत असताना दिसत आहे. आता महावितरण व्हाटसअॅपद्वारे ग्राहकांपर्यंत पोहोचणार आहे. सुरवातीच्या काळात प्रादेशिक कार्यालय ते ग्रामीण भागातील जनमित्र यांच्यापर्यंत सर्वाधिक महसुल देणाऱ्या 200 वीज ग्राहकांचे व्हाटस्‌अॅप ग्रुप तयार केले जाणार आहेत. त्यामुळे आता ग्राहकांच्या अडीअडचणीचे निराकारण करणे सोपे जाणार आहे.

महावितरण आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या आधारे ग्राहक सेवा देतच आहे. ऑनलाईन तक्रार, टोल फ्री क्रमांक याद्वारे आधीपासूनच ग्राहकांच्या अडचणींचे निरसन केले जात आहे. कोरोनाच्या लॉकडाउनमुळे उद्‌भवणारे दूरगामी परिणाम लक्षात घेता महावितरण वीज ग्राहकांना सेवा देण्याबाबत योजना आखत आहे. वाढीव वीज बिलामुळे ग्राहकांच्या समस्या सोडविण्यात महावितरणची डोकेदुखी वाढली आहे. मात्र आता ग्राहकांशी व्हाटसअॅपद्वारे महावितरणाचा जोडणारा संवाद प्रभावी ठरणार आहे. वाचा - इचलकरंजीत कोरोनाचा समुह संसर्ग रोखण्यासाठी 'यांची' आहे गरज कार्यकारी अभियंता, उपकार्यकारी अभियंता, शाखा अभियंता (शहर व ग्रामीण), जनमित्र यांचा पदनिहाय 200 ग्राहकांचा व्हाटसअॅप ग्रुप तयार करून ग्राहकांसोबत नियमीत संवाद ठेवण्याचे उपक्रम सुरू करण्यात येतील. उच्चदाब औद्योगिक ग्राहक, लघु उद्योजक, स्थानिक लोकप्रतिनिधींपासून ते ग्रामीण भागातील सरपंच, ग्रामसेवक, घरगुती ग्राहक यांना कार्यक्षेत्रानुसार व्हाटसअॅप ग्रुपतर्फे समाविष्ठ केले जाईल. वीज पुरवठा व्यवस्थेत महावितरण आता इतरांनाही सामावून घेत असल्याने वीज पुरवठा संबंधीत प्रत्येक समस्याची त्वरीत निवारण करता येणार आहे.



निराकारण आणि जनजागरण वीज ग्राहकांना व्हाटसअॅपद्वारे ऑनलाईन पेमेंट, तक्रारी दाखल, विद्युत सुरक्षा आदींची पूरक माहिती दिली जाईल. वीज पुरवठा बंद ठेवण्याचा अथवा तांत्रिक खंडीत वीजेचा संभाव्य कालावधी यांची माहिती तसेच तारा तुटणे, तारा लोबंकळणे यासह विविध तक्रारींची त्वरीत नोंद घेऊन उपाययोजना करण्यात येतील. सर्वाधिक वीज ग्राहक इचलकरंजी विभागात घरगुती : 83 हजार 105

वाणिज्य : 10 हजार 494

औद्योगिक व यंत्रमाग : 15 हजार 279 संपादन - मतीन शेख

