महापौर आले रिक्षातून अन् आयुक्त आले सायकलवरुन....

कोल्हापूर - महानगरपालिकेत प्रत्येक महिन्याचा अखेरचा दिवस नो व्हेईकल डे दिवस पाळण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. त्याची सुरवात ३१ डिसेंबर २०१९ पासून करण्यात आली होती. हा दिवस प्रत्येक महिन्याच्या शेवटच्या दिवशी साजरा करण्याचा निर्णय झाला आहे. फेब्रुवारी महिन्यांच्‍या शेवटचा दिवशी सुटी आल्याने आज (ता.२८) महापालिकेत नो व्हेईकल डे पाळण्यात आला. महापौर निलोफर आजरेकर यांनी आज रिक्षातून प्रवास केला. तर आयुक्त कलशेट्टी यांनी सायकलवरुन आपले सर्व कार्यक्रम आणि बैठकांना हजेरी लावली.

आयुक्त डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी यांनी दिवसभर आपले दैनंदिन कामकाज सायकलवरुन केले. सकाळी जिल्हाधिकारी कार्यालय, लिशा हॉटेल चौक येथे ज्येष्ठ नागरीकांचा महालक्ष्मी कार्यालयातील कार्यक्रम व महाराष्ट्र हायस्कूल येथे कार्बन मुक्त कोल्हापूर या कार्यक्रमास सायकलवरुन हजेरी लावली. त्यानंतर महापालिकेत सायकलवरुन येऊन त्यांनी कामकाज केले व घरी सायकलवरुन गेले. त्याचबरोबर गटनेता अजित ठाणेकर यांनीही सायकलवरुन महापालिकेत आले.

Web Title: The municipality has decided to observe the last day of each month in the municipality as No Vehicle Day