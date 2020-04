दाजीपुरातील आरोग्य केंद्र सुरू होणे गरजेचे 

राधानगरी : कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर आरोग्यसुविधा वाढविण्यावर शासनाने भर दिला असताना दाजीपुरातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रातून वैद्यकीय सेवा सुरू करण्याची निकड अधोरेखित झाली आहे. निदान या आणीबाणीच्या व गरजेच्या काळाची सेवा सुरु होण्याची अरण्यवासीयांना अपेक्षा आहे. वैद्यकीय सेवेपासून वर्षानुवर्षे उपेक्षित राहिलेल्या अभयारण्य क्षेत्रातील 30 हून अधिक वाड्यावस्त्यातील कुटुंबांना सक्षम वैद्यकीय सेवा देण्यासाठी आरोग्य केंद्राची योजना प्रस्तावित आहे. आरोग्य केंद्रासाठी तब्बल कोटभर रुपये खर्च खर्चून नवीन अद्यावत सर्व सुविधायुक्त इमारतीची वर्षभरापूर्वीच उभारणी झाली आहे. मात्र, वैद्यकीय यंत्रणाच नसल्याने आरोग्य केंद्र कुलूप बंद आहे .तर हजारो लोकांची वैद्यकीय सेवेपासून परवडच सुरू आहे .केवळ वेळीच डॉक्‍टरांसह आरोग्य कर्मचारी पदनिर्मिती प्रस्ताव आणि वैद्यकीय साधनासाठी जिल्हा नियोजन मंडळातून आर्थिक तरतूदी अभावी ही बिकट स्थिती उद्‌भवली आहे. पदनिर्मिती प्रस्ताव मंजुरी व आर्थिक तरतूद प्रश्न मार्गी लावण्याची आयती संधी कोरोनामुळे आली आहे. वैद्यकीय सुविधेसाठी शासनाकडून प्राधान्याने आर्थिक निधीची उपलब्धता सुरू आहे .अशावेळी लोकप्रतिनिधीनी या आरोग्य केंद्रातून वैद्यकीय सेवेची निकड शासनाला निदर्शनास आणल्यास वैद्यकीय यंत्रणेचा अभाव दूर होणार आहे. तत्काळ कार्यवाहीची गरज

"कोरोना'मुळे मुंबई-पुण्याहून गावाकडे परतलेल्या चाकरमान्यांची पश्‍चिम भागातच अधिक संख्या आहे. त्यातच या भागात खाजगी वैद्यकीय सेवाही मिळत नाही. यामुळे दाजीपुरातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रातून अशा वेळीच वैद्यकीय सेवा सुरू करण्यासाठी गरज असून तत्काळ कार्यवाहीची गरज आहे. पदनिर्मिती प्रस्ताव आर्थिक निधी मंजूरीस झालेल्या दिरंगाईने या आरोग्य केंद्रातून वैद्यकीय सेवा मिळत नाही. पंचायत समितीने ठरावाद्वारे मागणी करूनही यंत्रणेचे दुर्लक्ष सुरू आहे. किमान आता कोरोनाच्या संकटात तरी प्राधान्याने वैद्यकीय यंत्रणा उभी करावी.

- मोहन पाटील, सदस्य पंचायत समिती, राधानगरी



