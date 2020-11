ॲपच्या माध्यमातून आता बदलीसाठी अर्ज करता येणार

बेळगाव : शिक्षकांच्या बदली प्रक्रियेचे वेळापत्रक जाहीर केल्याने शिक्षकांमधून समाधान व्यक्‍त करण्यात येत आहे. यावेळी शिक्षकांना शिक्षक ॲपच्या माध्यमातून बदलीसाठी अर्ज करता येणार आहेत. बदली प्रक्रियेचे वेळापत्रक जाहीर झाल्यानंतर शिक्षकांचे लक्ष जाहीर होणाऱ्या यादीकडे लागले आहे. गटशिक्षणाधिकारी कार्यालयांकडून यादी जाहीर करण्यात येणार आहे. यादी जाहीर झाल्यानंतर शिक्षकांना २० ते २३ नोव्हेंबरपर्यंत आक्षेप नोंदविता येणार आहेत. तर २४ ते ३० नोव्हेंबरपर्यंत ऑनलाईन अर्ज करता येणार आहे. शिक्षकांना सर्व प्रकारची माहिती मिळण्यासाठी काही दिवसांपूर्वी शिक्षण खात्याने शिक्षक ॲप विकसित केले आहे. त्या ॲपचा वापर करुन अर्ज करता येणार आहे. तसेच बदली प्रक्रियेची सर्व प्रकारची माहितीही ॲपवर उपलब्ध होणार आहे. अर्ज दाखल झाल्यानंतर १ ते ५ डिसेंबरपर्यंत बदलीसाठी पात्र असणाऱ्या शिक्षकांची नोंद केली जाणार आहे. तर १४ डिसेंबर रोजी शिक्षकांची काऊन्सेलिंगसाठी अंतिम यादी जाहीर करण्यात येणार आहे. त्यामुळे, यावेळी बदलीसाठी मोठ्या प्रमाणात अर्ज दाखल होण्याची शक्‍यता आहे. हेही वाचा - चालत्या रोरो वरून ट्रक कोसळला अन्...

