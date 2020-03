रात्री डांबरीकरण ; सकाळी खडी उखडली 

कोल्हापूर : पापाची तिकटी ते गंगावेश रस्त्याला मुहूर्त लागला खरा, पण डांबरीकरणात रात्री अंथरलेली खडी, सकाळी उखडायला सुरवात झाल्याने नागरिकांनी याबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करत तक्रारी करायला सुरवात केली. त्यातच अमृत योजनेतून पाईपलाईन टाकल्यानंतर अद्याप नागरिकांच्या नळ जोडण्याच जोडल्या नसल्याचेही निदर्शनास आले आहे. आदी नळजोडण्या करुन घ्या, मगच रस्ता करा,अशी सूचनाही स्थानिक नागरिकांनी केली आहे. पापाची तिकटी ते गंगावेश या रस्त्यासाठी 25 लाख रुपये मंजूर होते. अतिशय खराब रस्ता झाला होता. या पार्श्‍वभूमीवर मंजूर निधीतून या रस्त्याचे काम सुरु झाले. पण हे काम निकृष्ट असल्याच्या तक्रारी अनेक नागरिकांनी केल्या आहेत. त्याचबरोबर या रस्त्यात अमृत योजनेतून पाईपलाईन टाकली आहे. पण नळजोडण्याचे काम ठेकेदाराने केलेले नाही. नवा रस्ता होणार आणि नळ जोडण्यासाठी पून्हा उकरावा लागणार आहे, असे होउ नये म्हणून डांबराचा अंतिम थर टाकण्यापुर्वीच नळ जोडणीचीही कामे करुन घ्यावीत, अशी मागणी आता नागरिकांतून होत आहे. अनेक स्थानिक नागरिकांनी याबाबत नगरसेवक इश्‍वर परमार यांच्याकडेही विचारणा केली. दिवसा काम करण्याची मागणी

नगसेवक परमार यांनी उपशहर अभियंता रावसाहेब चव्हाण तसेच ठेकेदार अनिल पाटील यांच्याशी चर्चा करुन आदी पाईपलाईनचे कामे करुन घ्या. निकृष्ट दर्जाचे काम करु नका. चांगले काम करा . एक तर नागरिकांनी या रस्त्यासाठी त्रास सोसला आहे. 25 लाख रुपये खर्चून पून्हा खराब रस्ता वाट्याला आला तर लोकांचा रोष ओढवेल. त्यामुळे चांगल्या दर्जाचे काम करा, सूचना दिल्या. ठेकेदार पाटील यांनी दिवसा काम करताना रहदारीचा प्रश्‍न आहे. त्यामुळे रात्री काम केले होते, असे स्पष्ट केले. पण ट्रफिक ऑफिसला सूचना देउन दिवसाच काम करा, अशीही नागरिकांची मागणी आहे.

