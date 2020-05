११ दिवसात ९ हजार जणांचा कर्नाटकात प्रवेश...

कोगनोळी - शेजारील महाराष्ट्रासह अन्य राज्यातून २ हजार ८१५ वाहनातून ११ दिवसात ९ हजार १८ प्रवाशांनी कर्नाटकात प्रवेश घेतला आहे, अशी माहिती अतिरिक्त जिल्हा पोलिसप्रमुख अमरनाथ रेड्डी यांनी दिली. कोगनोळी सीमा तपासणी नाक्यावर विविध खात्याच्या २५४ कर्मचाऱ्यांची 'सेवा सिंधू' नोंदणी, आरोग्य तपासणीसह अन्य कामासाठी नियुक्ती केली आहे. कायदा व सुव्यवस्थेसाठी पाचशे पोलिस व होमगार्ड तैनात आहेत.

येथे उत्तर विभागाचे पोलिस महानिरीक्षक राघवेंद्र सुहास, जिल्हा पोलिस प्रमुख लक्ष्मण निंबर्गी, अतिरिक्त जिल्हा पोलिसप्रमुख अमरनाथ रेड्डी, पोलिस उपअधीक्षक मनोजकुमार नाईक यांच्या मार्गदर्शनाखाली मंडल पोलिस निरीक्षक संतोष सत्यनाईक, निपाणी ग्रामीण पोलिस ठाण्याचे उपनिरीक्षक बी. एस. तळवार, एम. डी. गोरी काम पाहत आहेत. वाचा - बेळगावातील कामगारही स्पेशल रेल्वेच्या प्रतिक्षेत... सेवा सिंधू ॲपद्वारे प्रवाशांना परवानगी देण्यासाठी प्रांताधिकारी रवींद्र कर्लिंगन्नावर, तहसीलदार प्रकाश गायकवाड, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. शशिकांत मुन्नाळ, चिक्कोडी तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. विठ्ठल शिंदे हे काम पाहत आहेत.गेल्या दोन दिवसात कर्नाटक व इतर राज्यात जाण्यासाठी गर्दी झाली आहे. २४ तास येथे प्रवाशांच्या सोयीसाठी व्यवस्था केली आहे.

पोलिस प्रशासनातर्फे दुभाजक तोडून रस्ता करून घेतला आहे. महाराष्ट्रातून कर्नाटकात जाणारी वाहने परत पाठविण्यात येत आहेत. सेवा सिंधू ॲपवर नोंदणी झालेली वाहनेच सोडण्यात येत आहेत. अधिकाऱ्यांच्या सेवाभावी वृत्तीमुळे सोय एरवी विद्युत पंखे व एअर कंडीशनरमध्ये असणारे अधिकारी येथे उष्णतेने घामाघूम होत असले तरी सेवाभावी वृत्तीने काम करत आहेत. त्यामुळे प्रवेशासाठी थांबलेल्या मुले, महिला, वृद्ध, कामगार, मजूर, नोकरदारांची सोय होत आहे. विशेषतः अर्ज इंग्रजीमधून असल्याने ते भरताना कमी शिक्षण घेतलेल्यांना येणाऱ्या अडचणी मोठ्या आहेत. मात्र अधिकारी व कर्मचारी न कंटाळता सेवा देत असल्याने कौतूक होत आहे.

