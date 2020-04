जयसिंगपूर : सांगलीत बॅंक कर्मचाऱ्यांचा कोरोनाने मृत्यु झाल्यानंतर सांगली जिल्हा प्रशासनाने जिल्ह्याच्या सिमा बंद केल्या आहेत. गेल्या दोन दिवसापासून जयसिंगपूर व परिसरातील डॉक्‍टर, वैद्यकीय कर्मचारी आणि बॅंक कर्मचाऱ्यांनाही उदगाव आणि अंकलीच्या दोन्ही बाजूला पोलिसांनी एन्ट्री दिली नाही. त्यामुळे अत्यावश्‍यक सेवेतील डॉक्‍टर मंडळींनाही अंकली टोल नाक्‍यावर ताटकळत रहावे लागत आहे, तर दुसऱ्या बाजूला सांगली पोलिस प्रशासनाकडून आदेश आले तरच सोडू, अशी भूमिका पोलिसांनी घेतल्याने डॉक्‍टर आणि बॅंक कर्मचाऱ्यांची अडचण झाली आहे. सांगलीत बॅंक कर्मचाऱ्याचा कोरोनाने मृत्यु झाल्यानंतर जिल्ह्याच्या सिमांवर कडक बंदोबस्त राखला आहे. याआधी अत्यावश्‍यक सेवेतील डॉक्‍टरांसह इतरांना मोकळीत होती. मात्र, गेल्या दोन दिवसापासून सर्वांनाच प्रवेश बंद केल्याने डॉक्‍टरांचीही पंचाईत झाली आहे. मिरज सिव्हीलला कोरोना हॉस्पिटलचा दर्जा दिल्याने मिरज सिव्हीलमधील सर्व विभाग सांगली सिव्हीलमध्ये कार्यान्वित केले आहेत. यामुळे सांगली सिव्हीलमधील आरोग्य सेवेवर ताण पडला आहे. जयसिंगपूर, शिरोळ, हातकणंगले, इचलकरंजी आदी भागातील डॉक्‍टर, समुपदेशक, स्टाफ नर्स, सफाई कामगारांची सांगलीकडे ये-जा असते. गेल्या महिन्याभरापासून अत्यावश्‍यक सेवेतून ते आरोग्य सेवेसाठी तत्पर होते. आता मात्र पोलिसांकडून दोन्ही बाजूला त्यांना रोखले जात आहे. परिणाम गेल्या दोन दिवसापासून डॉक्‍टर मंडळींकडून वर्क फ्रॉम होम काही प्रमाणात सुरु आहे. कोरोनाच्या संकटकाळात खऱ्या अर्थाने डॉक्‍टर मंडळींची गरज आहे. मात्र, सांगली जिल्हा पोलिस प्रशासनाने त्यांच्याबाबत निर्णय घेणे अपेक्षित होते. मात्र, प्रवेशच नाकारला जात असल्याने सांगली सिव्हीलसह अन्य डॉक्‍टर, समुपदेशक, स्टाफ नर्स, सफाई कामगारांमधून नाराजी व्यक्त केली जात आहे. पण जागा आहे कुठे?

सांगली जिल्हा प्रशासनाकडून डॉक्‍टर, समुपदेशकांना मुख्यालयात रहा, असे सांगितले आहे. मात्र, सध्या वैद्यकीय सेवेवरील ताण, विभागांमधील करण्यात आलेला बदल लक्षात घेता रहाण्याची सोय नाही. त्यामुळे डॉक्‍टर मंडळींची अवस्था "ना घरका ना घाटका' अशीच झाली आहे.

Web Title: "No entry" To Doctors, Bank Employees In Sangli Kolhapur Marathi News