सरकारच्या निर्णयाचा शिक्षकांना फटका  

बेळगाव : कोरोनामुळे वर्षभर नवीन शिक्षक भरती न करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. मात्र, याचा फटका वयोमर्यादा संपत आलेल्या शिक्षकांना बसणार आहे. बेळगाव परिसरातील अनुदानित शाळांमध्ये अनेक वर्षांपासून विनावेतन नोकरी करणाऱ्या 45 हून अधिक शिक्षकांच्या नोकरीवर गदा येण्याची शक्‍यता आहे. त्यासाठी या शिक्षकांना एक वर्ष वयोमर्यादा वाढवून द्यावी, अशी मागणी संबंधित शिक्षकांनी शिक्षक प्रतिनिधी आमदार अरुण शहापूर यांच्याकडे केली आहे. भाषिक अल्पसंख्याक शाळांमध्ये रोस्टर पध्दत लागू केल्याने विविध शाळांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर जागा रिक्‍त आहेत. तरीदेखील शिक्षक भरती होण्यात अडचण होत आहे. त्याचा परिणाम शिक्षणावरही होत आहे. त्यामुळे रोस्टर पद्धत लागू करु नये, अशी मागणी भाषिक अल्पसंख्याक शाळांकडून सातत्याने होत आहे. मात्र, शाळांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करण्यात आल्याने अनेक शिक्षक अडचणीत आले आहेत. यंदा कायमस्वरुपी शिक्षक भरतीसाठी आवश्‍यक असणारी वयोमर्यादा पूर्ण होणाऱ्या विनावेतन शिक्षकांनी आमदार शहापूर यांची भेट घेऊन लवकर शिक्षक भरती करा किंवा शिक्षकांना वयोमर्यादा वाढवून द्या, अशी मागणी केली आहे. याबाबत आमदार शहापूर यांनी सरकारशी चर्चा करण्याचे आश्‍वासन दिले आहे. मात्र, लवकर भरती करण्याचा निर्णय न झाल्यास अनेक शाळांमधील शिक्षकांना मोठा फटका बसण्याची शक्‍यता आहे. हे पण वाचा - कोल्हापुरातील कळंबा कारागृहात गांजासह 10 मोबाईल काही शिक्षकांनी आमदार अरुण शहापूर यांची भेट घेऊन वयोमर्यादा वाढवून देण्याची मागणी केली आहे. याबाबत माध्यमिक शिक्षक संघटनाही प्रयत्नशील आहे. शिक्षकांवर अन्याय होऊ नये याची दखल सरकारने घेतली पाहिजे. - एकनाथ पाटील, अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षक संघटना

. संपादन - धनाजी सुर्वे



Web Title: no teacher recruitment for one year in karnataka