दिलासादायक...आजऱ्यात दहा दिवसांत एकही रुग्ण नाही

आजरा : आजरा तालुका कोरोनामुक्तीच्या टप्प्यावर आला आहे. 71 जण कोरोनातून बरे झाले असून त्यांना घरी सोडले आहे. जिल्हा रुग्णालयात तिघांवर उपचार सुरू आहेत. गत दहा दिवसांत तालुक्‍यात एकही नवीन रुग्ण आढळलेला नाही. येत्या काही दिवसांत तालुका कोरोनामुक्त होईल, असे आरोग्य विभागातून सांगण्यात आले. 8 मे रोजी तालुक्‍यात कोरोनाचे पहिल्यांदा रुग्ण आढळले. दोघे जण कोरोनाबाधित होते. तालुक्‍यात आजअखेर 76 जणांना कोरोनाची बाधा झाली. यामधील दोघांचा मृत्यू झाला. कोरोना पॉझिटिव्हची संख्या वाढत चालल्यामुळे भीतीचे वातावरण पसरले होते. तालुक्‍यातील 31 गावांत कोरोनाचे रुग्ण आढळले होते; पण प्रशासकीय अधिकारी व आरोग्य यंत्रणेने तातडीने प्रतिबंधात्मक उपाययोजना राबविल्यामुळे कोरोनाला आळा घालणे शक्‍य झाले. तालुक्‍यात आढळलेले सर्व रुग्ण हे पुणे, मुंबई परिसरातून म्हणजे रेडझोनमधून आलेले होते. विशेष म्हणजे तालुक्‍यात कोणताही सामूहिक संसर्ग झालेला नसल्याने एक प्रकारे दिलासा मिळाला आहे. आजरा कोविड केअर सेंटरमधील 45 कोरोनाबाधित रुग्णांना उपचार करून सोडले, तर जिल्हा रुग्णालयातील 26 कोरोनाबाधितांना उपचारानंतर घरी सोडले. जिल्हा रुग्णालयात करपेवाडी येथील दोन व वडकशिवाले येथील एकावर उपचार सुरू असून त्यांची प्रकृती चांगली आहे. त्यामुळे काही दिवसांत त्यांना घरी पाठवण्यात येईल.



Web Title: Not A Single Patient In Ten Days In Ajara Taluka Kolhapur Marathi News