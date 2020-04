बेळगाव जिल्ह्यात कोरोनाची 'हाफ सेंच्यूरी' पार....

बेळगाव - हिरेबागेवाडी येथे आज (ता. 25) सहा रुग्ण कोरोना पॉझिटीव्ह आढळून आले आहेत. त्यामुळे बेळगाव जिल्ह्यातील कोरोना बाधितांचा आकडा हाफ सेंच्यूरीवर पोचला आहे. काल (ता. 24) रायबाग कुडचीत दोन अल्पवयीन मुलांना कोरोनाची लागण झाली होती. आज (ता. 25) दुपारपर्यंत आरोग्य खात्याच्या अहवालानुसार सहा जणांमध्ये कोरोणाची लागण झाली असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील कोरोणाग्रस्तांचा आकडा 51 वर पोचला आहे. जिल्ह्यातील बाधितांची संख्या 51 वर पोचली असल्याने बेळगावसाठी ही धोक्‍याची घंटा ठरू लागली आहे. जिल्ह्यातील 521 जणांच्या स्वॅबचा अहवाल प्रतिक्षेत होता. यापैकी सहा जणांचे अहवाल पॉझिटीव्ह आले आहेत. हिरेबागेवाडीतील 128 क्रमांकाच्या रुग्णाच्या द्वितीय संपर्कातील हे सर्वजण आहे. यात चार महिला तर दोन पुरुषांचा समावेश आहे. चार महिला या अनुक्रमे 39, 42, 55 व 80 वयोगटातील आहेत. तर पुरुष 38 व 45 वयोगटातील आहेत. सर्वजण हिरेबागेवाडीचे रहिवासी आहेत.

