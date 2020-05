कागलमध्ये कोरोना बाधितांची संख्या पाचवर

कागल : कागल तालुक्‍यातील कोरोना पॉझीटीव्ह रूग्णांची संख्या पाच झाली आहे. आज अहवाल प्राप्त झालेल्या मध्ये आलाबाद येथील 15 वर्षीय युवक, मुगळी येथील 5 0 वर्षांचा पुरूष व 30 वर्षांचा तरूण व 45 वर्षांच्या एका माहिलेचा समावेश आहे. हे सर्व जण मुंबई येथून आले आहेत. या सर्वांना संस्थात्मक विलगीकरणात ठेवण्यात आले होते.

कागल कोरोना केअर सेंटरवर घेण्यात आलेल्या 14 14 जणांचे स्वॅब तपासणीसाठी पाठविण्यात आले होते. त्यापैकी 484 जणांचे अहवाल आज प्राप्त झाले. यामध्ये सहा जणांचे अहवाल पॉझिटिव्ह आले आहेत. त्यात कागल तालुक्‍यातील दोघांचा समावेश आहे. आलाबाद येथील 15 वर्षीय तरुणाचा व मुगळी येथील पन्नास वर्षे इसमाचा यामध्ये समावेश आहे.

आलाबाद येथील तरूण मुंबईहून आई, बहीण व चुलत्यासह गावी आला होता. तो गावातील शाळेमध्येच क्वारंटाईन होता. त्याचा गावाशी संबंध आलेला नाही. तसेच मुगळी येथील व्यक्ती मुंबईहून पत्नी व मुलासह आपली सासरवाडी हमिदवाडा येथे आली. हमीदवाडा येथील सदाशिवनगर शाळेत संस्थात्मक विलगीकरणात हे कुटूंब होते. आज हे अहवाल पॉझिटिव्ह आल्यामुळे आलाबाद, हमिदवाडा परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे. मुगळीत दोन, आलाबाद, हमिदवाडा येथे प्रत्येकी एक रूग्ण

सेनापती कापशी : चिकोत्रा खोऱ्यातील मुगळी येथे दोन, आलाबाद व हमिडवाडा येथे प्रत्येकी एक कोरोना पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळले. हे सर्व संस्था अलगीकरणात होते. आज सायंकाळी सातच्या सुमारास हे वृत्त गावात समजले. आलाबाद येथील मुलगा, मुगळी येथील महिला, तरुण आणि हमिदवाडा येथील तरुण यांचा अहवाल पॉझिटिव्ह आला आहे. विशेष म्हणजे यांच्यात सर्दी तापाची लक्षणे दिसत नाहीत. त्यांना ज्या त्या गावातील शाळेत ठेवले होते. मात्र त्यांच्या सोबत कुटुंबातील इतरही सदस्य होते. त्यामुळे चिंता वाढली आहे. या ठिकाणी आरोग्य केंद्राचे डॉक्‍टर आणि कर्मचारी यांनी येथे भेट दिली. गावातील दूध संस्था किराणा दुकाने आणि अन्य व्यवहार त्वरित बंद करण्यात आले. हमिदवाड्यात पत्नी, मुलग्याचा अहवाल निगेटिव्ह

म्हाकवे : कागल तालुक्‍यातील हमिदवाडा येथे मुंबईहून आलेल्या 55 वर्षीय व्यक्तीचा कोरोनाचा पॉझिटिव्ह अहवाल आला आहे. ती व्यक्ती पत्नी व मुलासह 14 मे रोजी मुंबईहून येवून पंधरा मे रोजी कागल येथे तिघांचा स्वॅब तपासणीस देण्यात आला होता. सोळा मेस तिघांना हमीदवाडा येथील इंग्लिश मीडियम शाळेत कॉरटांईन म्हणून ठेवले होते. आज त्या व्यक्तीचा अहवाल पॉझिटिव्ह आला आहे. त्याची पत्नी व मुलाचा अहवाल निगेटिव्ह आला आहे.

