'या' गावातील चावडीचे फक्त अवशेषच शिल्लक...

नूल : गावचा महसूल, शेतसारा जमा करण्याचे केंद्र म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या जरळी (ता. गडहिंग्लज) येथील सरकारी गावचावडीची इमारत नेस्तनाबूत झाली आहे. आता फक्त त्या जागेवर इमारतीचे अवशेष शिल्लक आहेत. शासनाच्या तिजोरीत दरवर्षी लाखोचा कर जमा करणाऱ्या गावचावडीला बेवारस होण्याची वेळ आली आहे. महसूल विभागाने निधी उपलब्ध करून नवीन इमारतीचे बांधकाम करावे, अशी मागणी आहे. चार हजार लोकसंख्येच्या जरळीत आठशे हे हेक्‍टर जमीन आहे. खातेदारांची संख्याही बाराशेच्या आसपास आहे. महसुली उत्पन्नही चांगले आहे. शंभर वर्षापूर्वी स्थापन झालेल्या चावडीतून गावचा शेतसारासह इतर कर गोळा केले जातात. याच इमारतीत ग्रामपंचायत आणि पोलिसपाटील कार्यालयही होते. दरम्यान, गेल्या सात-आठ वर्षापासून इमारत पूर्ण मोडकळीस आली. मागील आठवड्यात दोन दिवस झालेल्या जोरदार पावसात इमारतीचे छप्पर कोसळले. भिंती ढासळल्या आहेत. इमारतीचे लाकूड कुजले आहे. याच इमारतीच्या एका बाजूला पोष्ट कार्यालय, तर दुसऱ्या बाजूला ग्रामपंचायतीचे कार्यालय कार्यरत होते. इमारतीच्या या अवस्थेमुळे ग्रामपंचायतीने नवीन इमारत बांधून त्यातच पोष्ट ऑफिसला जागा दिली आहे. परंतु, गावचावडी मात्र रस्त्यावर आली. ही परिस्थिती पाहून हिराशुगरचे माजी संचालक कै. जी. एल. पाटील यांनी आपल्या मालकीच्या एका घरात तलाठी कार्यालय सुरू करण्यास परवानगी दिली. तेथून स्थलांतरित होउन हे कार्यालय आता कुमार गुरव यांच्या घरी सुरू आहे. नव्या इमारतीची प्रतीक्षा...

तत्कालीन ग्रामपंचायत सदस्यांनी चावडीसाठी मुख्य रस्त्यावर लक्ष्मी विहिरीनजीकची जागा सूचित केली. पाच वर्षापूर्वी प्रस्तावही तहसील कार्यालयाकडे दाखल केला. तत्कालीन तहसीलदार हनुमंत पाटील यांनी हा प्रस्ताव जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठविला, पण आजअखेर शासन स्तरावरून कोणतीच कार्यवाही झालेली नाही. नवीन चावडीची इमारत उभी करावी

शंभर वर्षापूर्वीची ही इमारत आहे. आता ती पूर्णपणे कोसळली आहे. गाव चावडीला आता कोणी वाली नाही. शासनाच्या महसूल विभागाने निधी उपलब्ध करुन जुन्या इमारतीच्या ठिकाणी नवीन चावडीची इमारत उभी करावी.

- जी. व्ही. कुलकर्णी, माजी पोलिसपाटील, जरळी Kolhapur

