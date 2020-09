हातकणंगले : येथील नागरिकांची कोविडच्या पार्श्वभूमीवर तपासणी सुरू आहे. यासाठी दिलेले बहुतांश ऑक्‍सीमीटर बंद आहेत. यामुळे नागरिकांतून नाराजी व्यक्त होत आहे. कोरोना बाधित रुग्णांची संख्या वाढत चालली आहे, त्यामुळे त्याला आळा घालण्यासाठी शासनाने "माझे कुटुंब माझी जबाबदारी' संकल्पना राबवण्याचा निर्णय घेतला. शासन आदेशानुसार याअंतर्गत घरोघरी जाऊन नागरिकांचे तापमान, ऑक्‍सिजन पातळी आणि इतर अनुषंगिक बाबींची तपासणी करण्याच्या सूचना दिल्या. त्यानुसार हातकणंगले नगरपंचायतीने एक शिक्षक, आशा वर्कर, दोन अंगणवाडी सेविका, दोन मदतनीस यांच्या नऊ टीम तयार केल्या आहेत. त्या माध्यमातून घरोघरी जाउन तपासणीची मोहीम सुरू आहे. त्यासाठी प्रत्येक टीमकडे तापमान तपासणीसाठी थर्मल गन आणि ऑक्‍सिजन पातळी तपासणीसाठी ऑक्‍सिमीटर दिले आहेत, मात्र यातील बहुतांश ऑक्‍सिमीटर खराब असल्याचे नगरपंचायतीचे म्हणणे आहे. त्यामुळे काही प्रभागांत ऑक्‍सिमीटरशिवायच तपासण्या केल्या आहेत. काही प्रभागांत बंद स्थितीतील ऑक्‍सिमीटरनेच तपासण्या केल्या जात असल्याची प्रकार समोर आला आहे. याबाबत संबंधित नागरिकांनी नगरपंचायत प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधींकडे तक्रार केली असता वरूनच खराब उपकरणे आल्याचे सांगितले जात आहे. त्यावरच काम चालविण्याच्या सुचना

तपासणीसाठी आलेले अनेक ऑक्‍सिमीटर खराब आहेत. ही बाब नगरपंचायत प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिली आहे, मात्र वरूनच खराब साहित्य आले असून, जे आहे त्यावरच काम चालवा, असे सांगण्यात येत आहे.

- एक अंगणवाडी सेविका आम्ही बदलून मागितले

तपासणीसाठी आलेले ऑक्‍सिमीटर बहुतांश खराब किंवा बंद आहेत. याबाबत नगराध्यक्षांना विचारले असता वरूनच तसे आले आहेत. आम्ही बदलून मागितले आहेत, असे उत्तर मिळाले.

- अमोल कुलकर्णी, नागरिक योग्य ती खबरदारी घेणे गरजेचे

ऑक्‍सिमीटरबाबत बऱ्याच तक्रारी आहेत. याबाबत प्रशासनालाही माहिती दिली आहे. प्रशासनाने योग्य ती खबरदारी घेणे गरजेचे आहे.

-गोविंद दरक,

सदस्य, रुग्ण कल्याण समिती उपकरणे बदलून घेण्याबाबत सूचना

कुटुंब माझी जबाबदारी अंतर्गत तपासणीसाठी जिल्हा प्रशासनाकडून ऑक्‍सिमीटर आले आहेत. यापैकी काही खराब असल्याच्या तक्रारी काही उपकेंद्रातून आल्या आहेत. संबंधितांना ती उपकरणे बदलून घेण्याबाबतच्या सूचना दिल्या आहेत.

-डॉ. योगेश साळे,

