फी भरा तरच प्रवेश पत्र देतो ; खाजगी शाळांकडुन मनमानी...

बेळगाव - दहावीची परीक्षा जवळ आल्यामुळे विद्यार्थी परीक्षेच्या तयारीत आहेत. मात्र शहरातील काही खाजगी माध्यमांच्या, शाळा शुल्क भरा तरच प्रवेश पत्र दिले जाईल असा दबाब पालक व विद्यार्थ्यांवर करीत आहेत. त्यामुळे आर्थिक अडचणीत असलेल्या पालकांची चिंता वाढली असुन शिक्षण खात्याने याकडे वेळीच लक्ष द्यावे अशी मागणी होऊ लागली आहे. गेल्या काही दिवसांपासुन शहरातील अनेक खासगी शाळा पालकांना वार्षिक शुल्क शुल्क भरा असे सांगत त्यांच्यावर दबाव टाकीत आहेत त्यामुळे पालकांमधुन मोठ्‌या प्रमाणात नाराजी व्यक्‍त होत असतानाच दहावी परीक्षेच्या तोंडावर शिल्लक राहिलेले शुल्क भरा तरच विद्यार्थ्याना प्रवेश पत्र उपलब्ध करुन दिले जाईल असे सांगत आहेत. काही पालकांनी थोडी रक्‍कम आता भरतो व उर्वरीत रक्‍कम नंतर देतो असे सांगुन देखिल काही शाळांनी शुल्क भरा तरच प्रवेश पत्र देतो असे अशी भुमिका घेतल्याने अनेक पालकांची परवड होत आहे. वाचा - स्पर्धा परीक्षा अभ्यास करणारे विद्यार्थी होणार अ‍ॅक्टिव्ह ! कोरानाच्या संकटामुळे पालक आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत. यासाठी शिक्षण खात्याने पालकांवर वार्षिक शुल्क भरण्यासाठी दबाव घालू नये,अशी सूचना शिक्षण खात्याकडुन अनेकदा करण्यात आली आहे. तरीही खासगी शाळांकडून प्रवेश पत्र उपलब्ध करुन देतानाही शुल्क वसुली केली जात आहे. दरवर्षी परीक्षे आधी शिल्लक रक्‍कम भरुन घेतली जाते. मात्र यावेळी लॉकडाउनमुळे अनेक व्यवहार बंद राहिल्याने काही पालकांना शुल्क भरण्यासाठी अडचणी येत आहेत. त्यामुळे काही पालकांनी शुल्क भरण्यासाठी एक-दोन महिन्याची सवलत देण्यात यावी अशी मागणी केली आहे. तरीही काही शाळांनी पूर्ण शुल्क भरण्याचा तगादा पालकांकडे लावला आहे. त्यामुळे शुल्क भरले नाही तर प्रवेश पत्र मिळेल की नाही या चिंतेत सध्या काही पालक अडकले आहेत. शिक्षण खात्याच्या सूचनेकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करत ज्या शाळा पालकांना शुल्क भरा असे सांगत आहेत. त्या शाळांना तातडीने सूचना करुन शुल्क वसुलीची सक्‍ती रोखावी अशी मागणी करण्यात येत आहे.

कोणतीही शाळा विद्यार्थ्यांचे प्रवेश पत्र रोखु शकत नाही यावेळी कोरोनाचे संकट असल्याने सर्व शाळांना शुल्क भरण्यासाठी दबाब न टाकण्याची सूचना केली आहे याचे पालन होणे आवश्‍यक आहे. सर्व शाळांनी वेळेत विद्यार्थ्यांना वेळेत प्रवेश पत्र उपलब्ध देणे आवश्‍यक आहे.

ए. बी. पुंडलिक, जिल्हा शिक्षणाधिकारी

