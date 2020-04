जिल्हापरिषदेत जमावबंदीच्या उल्लघनाबाब कंत्राटदारास दंड

कोल्हापूर : जिल्हाधिकाऱ्यांनी 144 कलम लागू केले आहे. असे असताना जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागात कंत्राटदारांची नेहमीच ये-जा सुरु असते. सोमवारी दुपारी मुख्यालयात आलेल्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमन मित्तल यांनी आपला मोर्चा थेट बांधकाम विभागाकडे वळवला. यावेळी या विभागाच्या दारात असलेल्या व्यक्‍तीकडे त्यांनी चौकशी केली. कंत्राटदार असलेल्या या व्यक्‍तीने आपण कामाचे बॉंड देण्यासाठी आलो असल्याचे सांगितले. मात्र जमावबंदी असताना आलाच कसे, अशी विचारणा करत 5 हजार रुपये दंडाची कारवाई केली. सचिन कोळी असे या कंत्राटदाराचे नाव आहे. या कारवाईने जिल्हा परिषदेत एकच खळबळ उडाली.

कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर सर्वत्र लॉकडाउन करण्यात आले आहे. यामध्ये फक्‍त जिवनावश्‍यक वस्तू व सेवा यांनाच यात सूट देण्यात आली आहे. जिल्हा परिषदेतही कोरोनाच्या अनुषंगानेच कामकाज सुरु आहे. बांधकाम विभागाची कामे ही त्या त्या उपविभागामार्फत करण्याच्या सुचना दिल्या आहेत. कंत्राटदारांनी कोणत्याही कामासाठी जिल्हा परिषद मुख्यालयात न येता उपविभागाशी संपर्क साधण्याच्या सुचना दिल्या होत्या. मात्र तरीही बांधकाम विभागात कंत्राटदारांकडून गर्दी होत असल्याने सामान्य प्रशासन विभागाने बांधकाम विभागाला याबाबत सुचित केले होते. सोमवारी उच्चांकी गर्दी

वारंवार सुचना देवूनही कंत्राटदारांची बांधकाम विभागातील गर्दी कायम होती. सोमवारी तर जिल्हा परिषदेत उच्चांकी गर्दी झाली. दुपारच्या वेळेत बांधकाम विभागात आलेल्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमन मित्तल यांनी या विभागात आलेल्या कंत्राटदार सचिन कोळी यांना पाहिले. कोळी यांच्यावर श्री.मित्तल यांनी प्रश्‍नांची सरबत्ती करत दंड करण्याचे आदेश कार्यकारी अभियंता विजय कांडगावे यांना दिले. श्री.कांडगावे यांनी कोळी यांना पाच हजार रुपये दंड केला.

Web Title: Penalty against the contractor for violating the curfew in the Zilla Parishad