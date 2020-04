चंदगडकरांना दिलासा ! 'त्या' गावातील सर्व २१ जणांचा अहवाल निगेटीव्ह...

चंदगड - तालुक्यातील एका गावात मुंबईहून आलेल्या ६५ वर्षीय व्यक्तीचा मंगळवारी (ता. ३१) मृत्यू झाला होता. कोरोना बाधीत क्षेत्रातून आल्यामुळे खबरदारी म्हणून त्या व्यक्तीच्या संपर्कातील कुटुंबासह अन्य एकवीस जणांना गडहिंग्लज येथे विलगीकरण कक्षात ठेवले आहे. त्या सर्वांचे स्वॅब निगेटीव्ह आले आहेत. संबंधित व्यक्तीचा मृत्यू हृदयविकाराने झाल्याचा डॉक्टरांचा प्राथमिक अंदाज होता. परंतु ती मुंबईहून आली असल्याने खबरदारी म्हणून कुटुंबातील जवळच्या २१ नातेवाईकांना गडहिंग्लज येथील अलगीकरण कक्षात कोरंटाईन केले होते . गावाचा अन्य गावांशी संपर्क तोडला होता. कोरंटाईन केलेल्या नातेवाईकांचा स्वॅब पुणे येथील प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठवला होता. २१ पैकी सुरवातीला पाच जणांचा रिपोर्ट निगेटीव्ह आला होता. शुक्रवारी (ता.३) रात्री उर्वरीत १६ जणांचा रिपोर्ट आरोग्य विभागाला उपलब्ध झाला. तेही सर्व निगेटीव्ह आहेत. या अहवालाकडे संपूर्ण तालुक्याचे लक्ष लागले होते. निगेटीव्ह अहवालामुळे दिलासा मिळाला आहे .

Web Title: persons in the chandagad taluka village were corona reported negative