बारामतीतील उभारणीनंतर राज्यभरात अंमलबजावणी 

कोल्हापूर : वर्षाला 90 ते 110 हून अधिक मराठी चित्रपट तयार होतात. त्यातील किमान 25 चित्रपट प्रदर्शनासाठी वेटिंग लिस्टवर असतात. एकाच थिएटरमध्ये एका दिवशी चार मराठी चित्रपटांचे एकेक खेळ करण्याची वेळ आली. वर्षाला आठवडे बावन्न आणि तयार होणाऱ्या मराठी चित्रपटांची संख्या त्याच्या दुप्पट त्यामुळे सतत वेटिंगवर रहाव्या लागणाऱ्या मराठी चित्रपटांसाठी आता तालुक्‍याच्या ठिकाणी मिनी थिएटर साकारली जाणार आहेत. बारामती येथे राज्यातील असे पहिले मिनी थिएटर लवकरच उभे राहणार असून त्या धर्तीवर नंतर राज्यभरात सर्वत्र अशी दोनशे ते अडीचशे क्षमतेची मिनी थिएटर उभारली जाण्याची शक्‍यता आहे. मराठी चित्रपटनिर्मितीची वाढलेली संख्या आणि त्यामुळे प्रदर्शनावेळी येणाऱ्या अडचणी ही बड्या बॅनरच्या निर्मात्यांना फारशी डोकेदुखी नसली तरी नवीन निर्मात्यांना मात्र अस्तित्वाची लढाई ठरत आहे. अनुदानापेक्षाही आता मराठी चित्रपट बॉक्‍सऑफिसवर अधिक कमाई करत असला तरी त्यातही काही विशिष्ट बॅनरचे चित्रपटच अधिक चालतात आणि ते मार्केटिंगमध्ये तसूभरही मागे पडत नाहीत, हे वास्तव आहे. या साऱ्या पार्श्‍वभूमीवर नव्याने चित्रपटनिर्मितीत येणाऱ्या किंवा कमी बजेटमध्ये पण काही तरी नवे करू पाहणाऱ्या निर्मात्यांची मात्र गोची झाली आहे. या साऱ्या पार्श्‍वभूमीवर मराठी चित्रपटांसाठी स्वतंत्र मिनी थिएटरची मागणी अनेक वर्षे सुरू आहे. अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळाचे अध्यक्ष मेघराज राजेभोसले म्हणाले, ""सर्वच निर्मात्यांच्या चित्रपटांना थिएटर उपलब्ध झाली पाहिजेत, यासाठी चित्रपट महामंडळ सतत आग्रही आहे; मात्र निर्मितीची संख्याच इतकी वाढली आहे, की येत्या काळात चित्रपटनिर्मिती, प्रदर्शनासह वितरणाच्या पातळीवर योग्य ते नियोजन करावे लागणार आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे पाठपुरावा केल्यानंतर बारामती येथे राज्यातील मराठीसाठीचे पहिले स्वतंत्र थिएटर उभारण्याचा निर्णय झाला आहे. त्यानंतर हळूहळू सर्वत्र अशा थिएटर्सची उभारणी करण्यासाठी पाठपुरावा केला जाणार आहे.'' ट्रेलर दिलासा देणारा...!

मराठी चित्रपटांना थिएटर मिळत नसल्याने सुरवातीला मंगल कार्यालयात, त्यानंतर बस स्थानक परिसरात अशा विविध संकल्पना पुढे आल्या. मात्र, पुढे सकारात्मक कार्यवाही झाली नाही. त्यामुळे आता मराठीसाठी तालुका पातळीवर स्वतंत्र मिनी थिएटरचा ट्रेलर मराठी चित्रपट व्यावसायिकांसाठी दिलासा देणारा ठरणार आहे.

