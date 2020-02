सौंदत्ती यल्लम्माच्या भक्तांसाठी 'या' आहेत सूचना...

बेळगाव - सौंदत्ती यल्लम्मा देवीच्या यात्रेनिमित्त येणाऱ्या भक्‍तांना सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून पोलिसांनी आवाहन केले आहे. यात्रेसाठी अनेक राज्यांतून भाविक मोठ्या संख्येने यल्लम्मा डोंगरावर येत असतात. त्यामुळे डोंगरावर मोठी गर्दी होत असून अनेकवेळा लहान-मोठे अपघात होत आहे. त्याचबरोबर वाहतुकीची कोंडीही होत आहे. त्या पार्श्वभूमीवर वेगवेगळ्या वाहनांतून येणाऱ्या भाविकांसाठी पोलिसांनी विविध सूचना केल्या आहेत. यात्रेकरुंसाठी सूचना यात्रेला ट्रॅक्‍टरच्या दोन ट्रॉली घेऊन येण्यास बंदी

भक्‍तांनी अंगावर दागिने परिधान करणे टाळावे.

मोठी वाहने दूर ठेवून लहान वाहनाद्वारे जोगनभावीवर यावे.

डोंगरावर मद्यविक्री, जुगार आणि मांस सेवनास पूर्ण निर्बंध.

लहान मुले व वयोवृध्द सोबत असल्यास काळजी घ्यावी.

मंदिराकडे येणाऱ्या रस्त्यावर कारणावरुन वाहने उभी करु नयेत. सुरक्षेच्या दृष्टिकोनातून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल. यात्रेनिमित्त डोंगरावर भाविकांची गर्दी होत आहे. तसेच लहान-मोठ्या अपघातांच्या घटनाही घडत असून चोरट्यांपासून दागिने जपून ठेवण्यासाठी अंगावर दागिने परिधान करू नयेत. भक्‍तांनी पोलिसांना सहकार्य करावे.

-शंकरगौडा पाटील, पोलिस उपअधीक्षक, रामदुर्ग



