'त्या' टाळीला मिळाला मदतीचा हात ; पोलिस निरीक्षकांची तृतीय पंथीयांना मदत...

निपाणी - 'कोरोना'च्या प्रतिबंधासाठी देशभरात महिन्यापासून लॉकडाऊन झाला आहे. त्यामुळे सर्वसामान्य कुटुंबीयांची मात्र वाताहत होत आहे. ही बाब लक्षात घेऊन शासनाने अशा नागरिकांसाठी शिधापत्रिकावर मोफत धान्य पुरवठा सुरू केला आहे. मात्र शिधापत्रिका व इतर कोणतीच सोय नसल्याने निपाणी येथील तृतीय पंथीयांना पोटाची खळगी भरणे कठीण झाले होते. याबाबतचे वृत्त 'सकाळ'मधून प्रसिद्ध करून त्यांच्या व्यथा मांडल्या होत्या. त्याची दखल घेऊन निपाणीचे मंडल पोलिस निरीक्षक संतोष सत्यनायक यांनी पोलिसांमधील माणुसकीचे दर्शन घडवत स्वखर्चाने या पंथातील नागरिकांना महिनाभराचे रेशन आणि जीवनावश्यक वस्तूंचे वितरण केले आहे. त्यामुळे त्यांचे निपाणी शहर आणि ग्रामीण भागातून कौतुक होत आहे. तृतीयपंथीय नागरिकांसह महिलातून समाधान व्यक्त दररोज बाजारपेठेसह विविध कार्यक्रमाच्या ठिकाणी टाळ्या वाजवल्या नंतरच तृतीय पंथीयांना पोटाची खळगी भरणे शक्य होते. पण लॉकडाऊनमुळे संपूर्ण बाजारपेठ व कार्यक्रमावर बंदी घालण्यात आली आहे. त्यामुळे घरातील जीवनावश्यक वस्तू संपल्याने अशा नागरिकावर उपासमारीची वेळ आली होती. त्याशिवाय बाळाचा जन्म, बारसे आणि इतर धार्मिक कार्यक्रमात देवीचे गाणे म्हणूनही अनेक महिला उपजीविका करत होत्या. पण सर्वच कार्यक्रम रद्द झाल्याने त्यांची ही मोठी अडचण झाली होती. मंडळ पोलिस निरीक्षक संतोष सत्यनायक यांनी कामगार चौक परिसरातील या नागरिक आणि महिलांची भेट घेऊन त्यांच्या व्यथा जाणून घेतल्या. त्यानंतर त्यांनी तात्काळ हवालदार शेखर असोदे व सहकाऱ्यांसमवेत किराणा दुकानातून ५० किलो तांदूळ,२५ किलो गहू,५ किलो गोडेतेल, बिस्कीट पुडे यासह इतर जीवनावश्यक वस्तूं खरेदी करून त्याचे वाटप केले. त्यामुळे तृतीयपंथीय नागरिकांसह महिलातून समाधान व्यक्त झाले. यावेळी सत्यजित रेडेकर, रुपेश नाईक, महेश लोहार, बाळू पाटील, सागर वाळके, सतीश पसारे,महादेव घस्ते, बाहुबली कंगळे, संतोष सुतार,सुशीला करडे, संगीता राजगिरे, सुशीला नाईक, कमल पाटील, मालू वंजारे, यल्लवा नाईक यांच्यासह नागरिक उपस्थित होते. पोलिस हे नेहमी वाईट असल्याची ओरड होत असताना त्यांनाही हळवं मन असते, त्यांच्यामध्येही माणुसकी आहे, हेच या घटनेवरून दिसून आले. त्यामुळे शहरवासीयांनी सुद्धा लॉक डाऊनच्या काळात घरीच बसून पोलिस प्रशासनासह सर्व विभागाला सहकार्य करण्याची गरज आहे.

'लॉकडाऊनच्या काळात तृतीयपंथीय नागरिकांची उपासमार होत असल्याची माहिती 'सकाळ'मधून मिळाली. त्यानंतर कामगार चौक परिसरात बंदोबस्तासाठी जात असताना तृतीय पंथीय नागरिकांना भेटून त्यांच्या अडचणी जाणून घेतल्या. माणुसकीच्या दृष्टिकोनातून त्यांना जीवनावश्यक वस्तूंचे वितरण केले आहे. अशा अडचणीच्या काळात सर्वांनी सुरक्षित अंतर ठेवून मदतीचा हात दिल्यास कुणीही उपाशीपोटी राहणार नाही.'

- संतोष सत्यनायक, मंडल पोलिस निरीक्षक, निपाणी



