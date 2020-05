प्रयाग चिखलीत रस्सा मंडळ जेवण टाकून पळाले

प्रयाग चिखली : येथील क्षेत्र प्रयाग पंचगंगा मूळ संगमावर ऐन लॉकडाऊन काळात रात्रीच्या पार्ट्या करणारे तरूण करवीर पोलिसांच्या रडारवर आहेत. सोमवारी (ता. 11) रात्री तेथे 15 ते 20 तरूण पार्टी करत असल्याची माहिती मिळाल्यानंतर करवीर पोलिसांनी या ठिकाणी धाव घेतली, मात्र पोलिसांचा सुगावा लागल्याने रस्सा पार्टी करणारे तरूण पळून जाण्यात यशस्वी ठरले.

दरम्यान भात, भाकरी आणि मटन, रस्स्याचे भांडे पोलिसांना घटनास्थळी मिळाले. ही घटना सोमवारी रात्री दहा वाजण्याच्या सुमारास घडली.

अधिक माहिती अशी, क्षेत्र प्रयाग येथील घाट परिसरात अनेक दिवस आंबट शौकीन रात्रीच्या काळात ताबा घेत असतात. घाट परिसरात दारूच्या बाटल्या व शिल्लक अन्न घाटावर टाकून नदीचे तसेच घाट परिसराचे विद्रुपीकरण करण्यात येत होते. लॉकडाऊनच्या काळातही यांचा उपद्रव चालूच होता. ग्राम समितीच्या सूचनेनुसार सोमवारी पार्टी करणाऱ्या तरुणांना पकडण्यासाठी घाटाच्या दिशेने धाव घेतली मात्र पकडण्या अगोदरच पोलिस येणार असल्याची माहिती समजल्यामुळे ते पोलिसांना चकवा देऊन पळून जाण्यात यशस्वी ठरले. दरम्यान या ठिकाणी पार्टीसाठी तयार केलेल्या अन्न व भांडी मिळून आली.

दरम्यान कायद्याचे उल्लघन करणाऱ्या तरुणांना चाप लावण्यासाठी करवीर पोलिसांच्या वतीने व्युव्हरचना आखण्यात येईल, असे पोलिसांकडून सांगण्यात आले.

