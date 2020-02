शहरातील प्रत्येक मुलाला दर्जेदार शिक्षण 

कोल्हापूर : शहरातील प्रत्येक मुलाला शाळेच्या प्रवाहात आणून त्याला दर्जेदार शिक्षण दिले जाईल. प्रभागस्तरावर नगरसेवकांच्या अध्यक्षतेखाली बाल संरक्षण समितीची स्थापना करण्यात येईल, आयुक्त डॉ. मल्लिनाथ कलशेट्टी यांनी आज स्पष्ट केले. महापालिकेच्या प्राथमिक शिक्षण समितीतर्फे शाळाबाहय मुलांचे शिक्षण व शहरात स्थलांतरीत होऊन आलेल्या बालकांच्या शिक्षणाबाबतचा आढावा घेण्यासाठी महानगरपालिकास्तरीय समितीची बैठक झाली. या बैठकीत आयुक्त डॉ. कलशेट्टी बोलत होते. ते म्हणाले, शहरात साखर कारखाना परिसर आणि वीट भट्टीच्या कामासाठी प्रामुख्याने बीड, अहमदनगर, जालना, नाशिक तसेच सीमा भागातून पालकांचे स्थलांतर होत असते. त्यांच्याबरोबर त्यांची मुलेही येतात, अशी स्थलांतरीत मुले शाळेच्या प्रवाहाबाहेर राहू नयेत, त्यांनाही शिक्षण मिळावे, त्यांच्या शिक्षणात खंड पडू नये यासाठी महापालिकेचा शिक्षण विभाग प्रयत्नशील असल्याचे प्रशासनाधिकारी शंकर यादव यांनी सांगितले. शहरातील सर्व शाळांना शाळाबाहय मूल दिसल्यास तात्काळ दाखल करुन घेण्याच्या सूचना केल्या आहेत. स्थलांतरीत मुलांना त्यांचा येथील कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना शिक्षण हमी कार्ड पुरविण्यात यावेत, जेणेकरुन त्यांच्या मूळ शाळेत दाखल होताना त्याचा उपयोग होईल, अशी सूचना अतूल देसाई यांनी केली. डाएटचे प्राचार्य डॉ. आय.सी. शेख यांनी शाळाबाहय व स्थलांतरीत मुलांना दाखल करुन घेणे महत्वाचे काम शहरात सुरु असून शाळाबाहय मूलविरहीत शहर करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.

बैठकीस महापालिकेचे कामगार अधिकारी सुधाकर चल्लावाड, समग्र शिक्षा कार्यक्रम अधिकारी रसूल पाटील, बालरक्षक संजय कडगांवे, लेखापाल बाबा साळोखे, पर्यवेक्षक विजय माळी, शांताराम सुतार आदी उपस्थित होते.

