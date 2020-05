चंदगड : नागवे (ता. चंदगड) येथे यावर्षीचा ज्ञानेश्‍वरी पारायण सोहळा सामुदायिकपणे साजरा न करता प्रत्येकाने आपापल्या घरातच ज्ञानेश्‍वरीचे वाचन करावे, असा निर्णय झाला आहे. त्यानुसार आजपासून पारायणात सहभागी झालेल्यांनी आपापल्या घरात वाचनाला सुरवात केली. सुमारे चाळीस वर्षांच्या परंपरेत प्रथमच असा प्रसंग आला आहे. कोरोनाने सर्वच व्यावहारिक अंगांना विळखा घातला आहे. सोशल डिस्टन्सिंग महत्त्वाचे असल्याने विविध धार्मिक, कौटुंबिक उत्सवांना मर्यादा आली आहे. लग्न कार्यालयातही किती लोक असावेत, याची मर्यादा घालून दिली आहे. या विभागात दरवर्षी ठरलेल्या तिथीनुसार गावात ज्ञानेश्‍वरी पारायण सोहळ्याचे आयोजन केले जाते. धार्मिक, आध्यात्मिकदृष्ट्या त्याचे महत्त्व आहेच, परंतु या निमित्ताने गावातील विविध जाती-धर्मांचे लोक एकत्र येतात. गावचे सामाजिक वातावरण सुसंवादी होते. या निमित्ताने पारायण सोहळ्याच्या कालावधीत दररोज भजन, कीर्तन, प्रवचन होतात, परंतु या वर्षी कोरोनाने या सर्व नियोजनाला खीळ घातली आहे. लोकांची गर्दी होऊ नये म्हणून ग्रामस्थांनी सामुदायिक सोहळ्याऐवजी घराघरांत ज्ञानेश्‍वरीचे वाचन करण्याचा उपाय सुचवला आणि त्याला नागरिकांनीही प्रतिसाद दिला. प्रसादही घरीच

दरम्यान, आजपासून सोहळ्याला सुरवात झाली. अनेकांनी घरातच ठरल्यानुसार ज्ञानेश्‍वरीचे अध्याय वाचून पूर्ण केले. 19 तारखेला या सोहळ्याची सांगता होणार आहे. तीसुद्धा आपापल्या घरीच प्रसाद करून साजरी करायची आहे.

