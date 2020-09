आजी, माजी फौजींच्या मार्गदर्शनाखाली तरूण गिरवताहेत भरतीचे धडे

चंदगड : सैन्य दल, पोलिस व इतर संरक्षण खात्यात भरती होऊ इच्छिणाऱ्या तरूणांसाठी अडकूर (ता. चंदगड) येथील आजी-माजी सैनिकांनी पुढाकार घेतला आहे. सकाळी आणि सायंकाळच्या सत्रात तरुणांना मैदानी स्पर्धेचे प्रशिक्षण दिले जात आहे. प्रत्यक्ष सैन्य दलात काम करणाऱ्या आणि सेवा बजावून निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांकडून मिळणाऱ्या प्रशिक्षणाचा या तरुणांना लाभ होत आहे. संरक्षण दलात भरती होण्यासाठी मैदानी आणि शारीरीक चाचणी महत्वाची मानली जाते. या चाचण्या पूर्ण केल्यानंतर मुख्य परीक्षा होते. मैदानी आणि शारीरीक चाचणीत यशस्वी होण्यासाठी प्रत्यक्ष मैदानावरील सरावाची गरज असते. शिवाय योग्य मार्गदर्शन मिळाल्यास हा सराव त्रासदायक न होता सुकर होतो. अलिकडच्या काळात विविध ठिकाणी भरतीसाठी सराव प्रशिक्षण घेणाऱ्या निवासी संस्था उभारल्या आहेत. शुल्क आकारून या संस्थेत प्रवेश दिला जातो. ग्रामीण भागातील अनेक तरूणांना हे शुल्क देणे परवडत नाही. त्यांच्यासाठी स्वयंप्रशिक्षणाला पर्याय नसतो. परंतु अशाच पध्दतीने स्वतःच्या हिम्मतीवर सैन्यात भरती झालेले आणि सेवा बजावून निवृत्त झालेले "फौजी' या तरुणांच्या मदतीला धावले आहेत. सकाळी आणि सायंकाळच्या सत्रात मॉर्निंग वॉक करताना सरावासाठी येणाऱ्या तरुणांना ते मार्गदर्शन करीत आहेत. तरुणांचा उत्साह वाढला

अडकूर-इब्राहीमपूर मार्ग, अडकूर-विंझणे मार्गावर हे चित्र पहायला मिळत आहे. धावताना श्‍वास रोखून कशा प्रकारे अपेक्षीत गती घ्यायची, पुलप्स कसे मारायचे, लांब व उंच उडी कशा पध्दतीने मारायची याचे शास्त्रशुध्द प्रशिक्षण प्रत्यक्ष आजी-माजी सैनिकांकडून मिळत असल्याने या तरुणांचा उत्साह वाढला आहे. गोपाळ आंबीटकर, अरुण शिवणगेकर यांच्यासह आजी-माजी सैनिक या तरूणांकडून सराव घोटून घेत आहेत. कोरोनाचा प्रादूर्भाव संपल्यानंतर भरती प्रक्रीया निघाली की त्यावेळी प्रयत्न करण्याचा तरुणांचा मानस आहे. तोपर्यंत मिळणारा वेळ सराव केल्यास नक्की यश मिळेल, अशी त्यांची आशा आहे. संपादन - सचिन चराटी

Web Title: Recruitment Lessons Are Given To The Youth By The Soldiers Kolhapur Marathi News