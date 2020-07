कोरोनाबाबत हे गाव कोल्हापूर जिल्ह्यात राबवणार पथदर्शी प्रकल्प

वडणगे ः जिल्ह्यात कोरोनाबाधित रुग्णांची संख्या वाढत असल्याने आरोग्य यंत्रणेवर मोठा ताण येत आहे. हा ताण कमी करण्यासाठी करवीर तालुक्‍यातील वडणगे ग्रामपंचायतीने पुढाकार घेतला आहे. कोरोनाची सौम्य लक्षणे असलेल्या गावातील रुग्णाला त्याच्या घरीच अलगीकरणात ठेवून डॉक्‍टरांच्या सल्ल्याने त्याच्यावर उपचार केले जाणार आहेत. जिल्हा प्रशासनाच्या परवानगीने हा पथदर्शी प्रकल्प राबवला जाणार आहे.

सरपंच सचिन चौगले, प्राचार्य डॉ. महादेव नरके, डॉ. संदीप पाटील यांनी गावातील डॉक्‍टरांशी याबाबत व्हिडिओ कॉन्फरसिंगव्दारे चर्चा केली आहे. संबंधित रुग्ण गावातील डॉक्‍टराच्या देखरेखीखाली असेल. संबंधित डॉक्‍टर व्हिडिओ कॉन्फरसिंगद्वारे त्या रुग्णाला मार्गदर्शन करून औषधे देणार आहे. डॉक्‍टरांनी सांगितलेली औषधे ग्रामपंचायतीच्या वतीने दिली जाणार आहेत. गावातील 12 ते 15 डॉक्‍टरांनी अशा रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी सहमती दर्शवली आहे. घरी अलगीकरणाची सोय नसलेल्या रुग्णांसाठी शाळेत कोविड केअर सेंटर सुरू करण्याचे नियोजन आहे. याठिकाणी दहा बेडची व्यवस्था केली जाणार आहे. पालकमंत्री सतेज पाटील,कोल्हापूचे जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांच्याशी याबाबत चर्चा झाली आहे. घरातील रुग्णाला ऑक्‍सीमीटर व थर्मल स्कॅनर दिली जाईल. संबंधित रुग्णाच्या संपर्कात न येता स्थानिक स्वयंसेवक किंवा प्रभागातील ग्रामपंचायत सदस्यांकडून अंमलबजावणीची पाहणी होईल. गावातील डॉक्‍टरांना मार्गदर्शन तसेच या संपूर्ण प्रक्रियेचे नियंत्रण डॉ. संदीप पाटील यांच्याकडे देण्यात येणार आहे.

- सचिन चौगले, सरपंच वडणगे.

