बेळगावकरांनो सावधान! 'या' वेळेत बाहेर पडाल तर होणार कारवाई 

बेळगाव - कोरोनावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी लॉकडाउन हा पर्याय नसल्याचे मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुराप्पा यांनी दोन दिवसांपूर्वी स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे लॉकडाउन नसले, तरी काही निर्बंध कायम असणार आहे, अशी माहितीही देण्यात आली आहे. त्यानुसार आता रोज रात्री आठऐवजी 9 ते पहाटे 5 यावेळेत विनाकारण घराबाहेर न पडणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. या आदेशाची जिल्ह्यात अंमलबजावणी करण्याची सूचना जिल्हाधिकारी एम. जी. हिरेमठ यांनी बुधवारी (ता. 22) केली आहे. कोरोना संसर्ग वाढत असून दिवसेंदिवस रुग्णसंख्येतही वाढ होत आहे. दरम्यान, सुरुवातीला लॉकडाउन घोषित करण्यात आले होते; पण आता लॉकडाउन शिथिल करण्यात आले आहे. त्यामुळे प्रत्येकाने नियमित मास्क वापरण्यासह सोशल डिस्टन्सिंग पाळणे सक्‍तीचे असल्याचे स्पष्ट करत बंगळूरसह राज्यात यापुढे लॉकडाउन नसेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. तसेच रात्री 9 ते सकाळी 5 या वेळेत घराबाहेर विनाकारण फिरण्यावर निर्बंध कायम असतील. तर रविवारी जनता कर्फ्यू कायम असेल, असे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या सूचनांची जिल्ह्यात अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी हिरेमठ यांनी सुधारीत आदेश बजाविला आहे. आदेशात रात्री आठऐवजी नऊ ते पहाटे पाच या वेळेत घराबाहेर पडण्यावर निर्बंध असतील, असे कळविले आहे. विनाकारण रस्त्यावर फिरल्याचे आढळल्यास कारवाई करण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे. शिवाय या आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची सूचना पोलिस आयुक्त, जिल्हा पोलिसप्रमुख, प्रांताधिकारी, तहसीलदार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या अधिकाऱ्यांना केली आहे. हे पण वाचा - कोरोनाबाधित रुग्णांवर आता होणार घरीच उपचार दरम्यान, सुधारित आदेशाची बुधवार (ता. 22) पासून अंमलबजावणी सुरु झाली असून 31 जुलैपर्यंत रात्री नऊ ते पहाटे पाचपर्यंत निर्बंध कायम असणार आहेत. या आदेशाचे नागरिकांनी पालन करावे, असे आवाहन करुन जिल्हाधिकाऱ्यांनी अत्यावश्‍यक वाहतूक आणि सेवा बजाविणाऱ्यांसाठी नियम शिथिल असेल, असेही प्रसिध्दी पत्रकाद्वारे कळविले आहे. संपादन - धनाजी सुर्वे

Web Title: Restrictions on leaving the house between 9pm and 5am in belgaum