दहावीच्या परीक्षेचं आता नेमकं काय ?

बेळगाव - लॉकडाऊन पुन्हा वाढविण्यात आल्याने दहावीच्या परीक्षेवर अनिश्‍चिततेचे सावट निर्माण झाले आहे. त्यामुळे दहावीच्या विद्यार्थ्यांच्या चिंतेत वाढ झाली असुन शिक्षण खात्याने परीक्षेबाबत ठोस निर्णय घेणे गरजेचे बनले आहे. शिक्षण मंत्री एस. सुरेशकुमार यांनी लॉकडाऊन संपल्यानंतर चार मे ला दहावीच्या परीक्षेचे वेळापत्रक जाहीर करण्यात येईल अशी माहिती दिली होती. तसेच अधिकाऱ्यांना परीक्षेची तयारी करा अशा सुचना केल्या होत्या परंतु शुक्रवारी 17 मेपर्यंत लॉकडाऊन वाठविण्यात आल्याने परीक्षा लवकर घेणे शक्‍य होणार नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना परीक्षेसाठी पुन्हा वाट पहावी लागणार आहे. शिक्षण खात्याने जाहीर केलेल्या वेळापत्रकाप्रमाणे 27 मार्च ते 9 एप्रिलपर्यंत परीक्षा पार पडणार होती. परंतु लॉकडाऊनमुळे परीक्षा पुढे ढकलण्यात आली आहे तेंव्हापासुन शिक्षण मंत्री व शिक्षणाधिकारी परीक्षेबाबत वेगवेगळ्या प्रतिक्रिया देत आहेत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रमावस्था निर्माण झाली असुन चार मे ला परीक्षेचे वेळापत्रक जाहीर करण्यात येणार होते मात्र आता 17 मे नंतरच परीक्षा कधी घ्यावी याबाबत विचार विनिमय होण्याची शक्‍यता आहे. वाचा - रेल्वे, विमानसेवा कधी होणार सुरु...? दिड महिन्यांपेक्षा अधिक दिवस परीक्षा लांबणीवर पडल्याने विद्यार्थ्यांची चिंता वाढत असुन दररोज अभ्यास करण्याकडेही विद्यार्थी दुर्लक्ष करीत आहेत.त्यामुळे विलंबाने परीक्षा घेतली तरी निकालावर परीणाम होईल असे मत शिक्षकांमधुन व्यक्‍त होत असुन अधिक दिवस परीक्षा लांबणीवर पडली तर विद्यार्थ्यांनाही याचा त्रास होणार आहे. याकडे शिक्षण खात्याने वेळीच लक्ष देणे आवश्‍यक असल्याचे मतही व्यक्‍त होत आहे.

दहावी परीक्षेबाबत अद्याप कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही मात्र विद्यार्थ्यांनी कोणत्याही प्रकारच्या अफवांवर विश्‍वास ठेऊ नये विद्यार्थ्यांना कोणताही त्रास होऊ नये याची दखल शिक्षण खात्याकडुन घेतली जात आहे.

- ए. बी. पुंडलिक, जिल्हा शिक्षणाधिकारी



