हुपरी- तळंदगे मार्गावर चांदी व्यवसायिकास लुटले    

हुपरी : मोटरसायकलवरुन आलेल्या दोघा अज्ञात लुटारूंनी एका चांदी व्यवसायिकावर चाकूने हल्ला करून त्याच्या गळ्यातील 65 हजार रूपये किमतीची 15 ग्रॅम सोन्याची साखळी लंपास करण्याची घटना हुपरी तळंदगे मार्गावर दुपारी बाराच्या सुमारास घडली. हल्ल्यात चांदी व्यवसायिक ऋषिकेश अनिल सपाटे (वय 22 रा. सुभाष चौक तळंदगे रोड हुपरी) जखमी झाले आहेत. ऋषिकेश सपाटे हे तळंदगे गावातून आपल्या मोटरसायकल (क्रमांक एम एच 09 ईबी 6516) वरून हुपरीकडे घरी येत होते. यावेळी पाठीमागून काळ्या रंगाच्या मोटरसायकल वरून आलेल्या दोघांनी आपली मोटरसायकल आडवी घालून सपाटे यांना रोखत त्यांच्या गळ्यातील सोन्याची साखळी हिसकावून घेण्याचा प्रयत्न केला. त्यास सपाटे यांनी प्रतिकार केला असता त्यांच्या डाव्या हातावर तसेच मनगटावर चाकूने वार करत सोन्याची साखळी लंपास केली. हे पण वाचा - कोल्हापूर महानगरपालिका पथविक्रेत्यांना कर्ज वितरणात राज्यात प्रथम लुटारूंनी सपाटे यांच्या मोटरसायकलच्या चाव्याही सोबत पळवून नेत पंचतारांकित वसाहतीच्या दिशेने धुम ठोकली. घटनेची नोंद हुपरी पोलिस ठाण्यात झाली आहे. कोल्हापूर कोल्हापूर कोल्हापूर संपादन - धनाजी सुर्वे

