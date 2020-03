पासिंगसाठी आरटीओ अधिकारी विक्रेत्यांच्या दारात 

कोल्हापूर : प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात गर्दी टाळण्यासाठी थेट प्रवेशद्वारावरच रोखले जात आहे. कार्यालयात क्वचितच एखादी व्यक्ती दिसते. कामाच्या व्यापामुळे सर्व अधिकारी आणि कर्मचारी सेवेत आहेत. बीएस-4 वाहनांसह इतर पासिंगसाठी थेट अधिकारीच विक्रेत्यांच्या दारात जात आहेत. याचबरोबर प्रवासी बसेस, एसटी रेल्वे आदी ठिकाणी येणाऱ्या प्रवाशांचीही माहिती घेण्यासाठी खास पथकाची नियुक्ती केली आहे. सरकारी कामावर निम्मेच अधिकारी आणि कर्मचारी असा राज्य शासनाचा आदेश असतानाही प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात (आरटीओ) मात्र सर्व अधिकारी आणि कर्मचारी कामात आहेत. एकूण 78 कर्मचारी आणि 28 अधिकारी सेवेत आहेत. अत्यावश्‍यक कामकाज बंद केले असले तरीही आरटीओ कार्यालयात गर्दी होऊ लागली होती. म्हणून थेट सहायक मोटार वाहन निरीक्षकांनीच प्रवेशद्वारावर थांबून सर्वांना रोखण्याचा प्रयत्न आजपासून सुरू केला आहे. कामकाज बंद असल्याचा फलक प्रवेशद्वारावर लावला आहे. कुलूपही घातले आहे, तरीही छोट्या पादचारी मार्गावरून ग्राहक कार्यालयात गर्दी करत आहेत. त्यामुळे त्यांना रोखण्यासाठी थेट प्रवेशद्वाराजवळच अधिकाऱ्यांना थांबावे लागले आहे. नेहमी गजबजलेल्या ठिकाणी आता काही प्रमाणात एजंटांच्या टपऱ्यांवर गर्दी आहे, मात्र आटीओमधील पार्किंग जागेत शांतता आहे. केवळ कर्मचाऱ्यांच्याच वाहनांना आत मध्ये प्रवेश दिला जात आहे. दिवसभरात आरटीओमध्ये केवळ दोन-चार व्यक्तीच दिसून आल्या. सर्व कार्यालयात शुकशुकाट दिसत होता. काही एजंटाकडून ये-जा करण्याचा प्रयत्न होता, मात्र त्याला काही अधिकाऱ्यांनी रोखण्याचा प्रयत्न केला. प्रत्यक्षात काहींच्या कागदपत्रांची अंतिम तारीख असल्यामुळेच त्यांना कार्यालयात प्रवेश दिला जात आहे.

-डॉ. स्टिव्हन अल्वारिस, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी.



