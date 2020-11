रायबाग नगराध्यक्षपदी संतोष म्हेत्री बिनविरोध

रायबाग : येथील नगर पंचायतीच्या नगराध्यक्षपदी संतोष म्हेत्री व उपनगराध्यक्षपदी लक्ष्मी गड्डी यांची आज (ता. ४) बिनविरोध

निवड झाली. निवडणूक अधिकारी म्हणून तहसीलदार चंद्रकांत बजंत्री यांनी काम केले. यावेळी आमदार विवेकराव पाटील यांच्यासह समर्थक उपस्थित होते. रायबाग नगर पंचायतीमधील नगरसेवकांची संख्या १९ असून त्यातील एका नगरसेवकाचे निधन झाले आहे. उर्वरित १८ पैकी आमदार विवेकराव पाटील गटाचे १२ तर विरोधी आमदार डी. एम. ऐहोळे गटाचे ६ नगरसेवक आहेत. नगराध्यक्ष पदासाठी सामान्य तर उपनगराध्यक्ष पदासाठी सामान्य महिला असे आरक्षण आले होते. येथे विवेकराव पाटील गटाचे नगराध्यक्ष, उपनगराध्यक्ष होणार, हे निश्चित होते. त्यामुळे विवेकराव पाटील यांच्याकडून कोणाची वर्णी लागणार, याकडे लक्ष लागले होते.

बुधवारी (ता. ४) सकाळी निवडणूक प्रक्रियेला सुरुवात झाली. नगराध्यक्ष पदासाठी वार्ड १ मधील नगरसेवक संतोष म्हेत्री तर उपनगराध्यक्ष पदासाठी वार्ड १८ मधील नगरसेविका लक्ष्मी गड्डी यांचे एकमेव अर्ज दाखल झाले. त्यामुळे निवडणूक अधिकारी तहसीलदार चंद्रकांत बजंत्री यांनी त्यांची बिनविरोध निवड झाल्याची घोषणा केली. त्यानंतर समर्थक व कार्यकर्त्यांनी जल्लोष केला. नूतन पदाधिकाऱ्यांचा मान्यवरांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला. यावेळी आमदार विवेकराव पाटील म्हणाले, नूतन पदाधिकाऱ्यांनी सर्व नगरसेवकांना विश्वासात घेऊन शहराचा कायापालट करावा. शासनाच्या विविध योजना व अनुदान आणून गरीब व सर्वसामान्यांचा विकास साधण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येईल. आमदार विवेकराव पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली रायबाग शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रयत्न करण्याची ग्वाही

नूतन नगराध्यक्ष संतोष म्हेत्री यांनी दिली.

यावेळी कलंदर अत्तार, गणेश कांबळे, हनुमंत साने, जावेद मोमीन, आप्पाजी पुजारी, अशोक अंगडी यांच्यासह मान्यवर कार्यकर्ते व समर्थक उपस्थित होते. हे पण वाचा - बिरोबाच्या नावानं चांगभलंच्या जयघोषात पट्टणकोडोलीचा भाकणूक सोहळा कुडची नगराध्यक्ष निवडीकडे लक्ष रायबाग तालुक्यातील कुडची नगरपरिषदेच्या नगराध्यक्ष-उपनगराध्यक्षांची निवड गुरुवारी (ता . ५) होणार आहे. नगराध्यक्षपदासाठी एससी आणि उपनगराध्यक्ष पदासाठी सामान्य आरक्षण आले आहे. नगरपरिषदेवर काँग्रेसचे वर्चस्व असले तरी नव्या आरक्षणानुसार उमेदवार नसल्याने भाजपचा नगराध्यक्ष होणार आहे. त्यामुळे या निवडणुकीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. संपादन - धनाजी सुर्वे

