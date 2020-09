कोरोनाच्या सर्व्हेक्षणावेळी आढळला सारी

कोल्हापूर ः शहरात कोरोना रुग्णांची संख्या वाढत असतानाच आज महापालिकेच्या सर्वेक्षणात सारीची लक्षणे असलेले 39 रुग्ण आढळले. "माझे कुटुंब माझी जबाबदारी' मोहिमेंतर्गत शहरात 171 जणांचे स्वॅब घेण्यात आले. दिवसभरात नऊ हजार 892 घरे, तसेच 44 हजार 98 इतक्‍या लोकांचे सर्वेक्षण झाले. सारी हा असाच एक संसर्गजन्य रोग असून डेंगी, चिकनगुनियासदृश लक्षणे सारीमध्ये आढळून येतात. हा आजार गंभीर नसला तरी सर्दी, ताप व अंगदुखी अशी लक्षणे दिसताच तत्काळ वैद्यकीय सल्ल्याने उपचार सुरू करावेत, असे आवाहन महापालिका आरोग्याधिकारी डॉ. अशोक पोळ यांनी केले आहे. शहरात पहिल्यांदाच अशा प्रकारचे रुग्ण आढळून आले आहेत. त्यामुळे महापालिकेला आता कोरोनानंतर सारीच्या उपाययोजना राबवाव्या लागणार आहेत. शहरातील अकरा कुटुंब कल्याण केंद्राच्या माध्यमातून सर्वेक्षण सुरू असून सदर बाजारमधील तीन हजार 579, कसबा बावडा येथे चार हजार 653, महाडिक माळ येथे तीन हजार 621, सिद्धार्थनगरात चार हजार 820 या भागासह फुलेवाडी, मोरे-माने नगर, आयसोलेशन, पंचगंगा रुग्णालय, सावित्रीबाई फुले रुग्णालय, तसेच राजारामपुरी केंद्रांतर्गत सर्वेक्षणाचे काम सुरू आहे. संपादन ः रंगराव हिरडेकर

Web Title: Sari was found in Kolhapur during the corona survey