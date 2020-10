आजऱ्यातील 26 गावांना आता पुढच्या वर्षीच कारभारी

आजरा : आजरा तालुक्‍यातील 26 ग्रामपंचायतीची पंचवार्षिक मुदत जुलै ते डिसेंबर 2020 अखेर संपली. या ग्रामपंचायतीवर सध्या प्रशासक आहेत. निवडणूक आयोगाने मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीची निवडणूक प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यामुळे तालुक्‍यातील 26 ग्रामपंचायतीची अंतिम प्रभाग रचना व आरक्षण सोमवारी (ता. 2) जाहीर केली जाणार आहे. यामुळे ग्रामीण भागात राजकीय घडामोंडीना सुरवात झाली असून 26 ग्रामपंचायतींची निवडणूक पुढील वर्षी जानेवारीमध्ये होण्याची शक्‍यता आहे. जुलै ते डिसेंबर 2020 अखेर मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीवर कोरोनामुळे प्रशासक नियुक्त केले. नुकतेच अनलॉक पाच जाहीर करण्यात आला. यात निवडणूक आयोगाने मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतीची निवडणुक प्रक्रिया राबविण्यास हिरवा कंदील दाखवला. त्यास अनुसरून आजरा तालुक्‍यातील मुदत संपलेल्या 26 ग्रामपंचायतीची आरक्षण व प्रभाग रचनेची अंतिम यादी 2 नोव्हेंबरला केली जाणार आहे. ग्रामपंचायतीच्या नोटीस फलकावर ही प्रसिध्द केली जाईल. या गावात निवडणुक

तालुक्‍यातील महागोंड, मुमेवाडी, चव्हाणवाडी, खोराटवाडी, जाधेवाडी, बेलेवाडी हु, हालेवाडी, चिमणे, गवसे, देवर्डे, एरंडोळ, देवकांडगाव, हाळोली, हात्तीवडे, होनेवाडी, कासारकांडगाव, मुरूडे, सुळे, निंगुडगे, सरोळी, किणे, कोवाडे, मलिग्रे, सिरसंगी, वाटंगी, पेद्रेवाडी या ग्रामपंचायतीची निवडणूक होत आहे. या 26 गावच्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणूका जानेवारी 2021 होण्याची शक्‍यता आहे. संपादन - सचिन चराटी

Web Title: Sarpanch For 26 Villages In Ajara Taluka Next Year Kolhapur Marathi News