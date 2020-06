साहेब...सोयाबीन उगवलेच नाही

गडहिंग्लज : साहेब...आमचे सोयाबीनचे बियाणे उगवलेले नाही. आम्हाला भरपाई द्या, अशी आर्त हाक शेतकऱ्यांनी कृषी विभागाला दिली आहे. सोयाबीन बियाण्याबाबतच्या तक्रारीत वाढ होत असून यामागचे नेमके कारण तपासण्यासाठी उपविभागीय कृषी अधिकारी डॉ. नंदकुमार कदम व तालुका कृषी अधिकारी पोपट पाटील यांनी आज शिवारभेटीचा दौरा केला. त्यांनी शेतकऱ्यांसोबत प्रत्यक्ष शेतात जाऊन बियाण्यांची पाहणी केली. जूनमधील पहिल्या तीन दिवसांच्या पावसाने तालुक्‍यातील 50 टक्‍क्‍यांहून अधिक क्षेत्रात उत्पादकांनी सोयाबीनची पेरणी केली. त्यानंतर पावसाने दडी मारली. पेरणीनंतर आठ दिवस झाले तरी सोयाबीनची उगवण झाली नसल्याने शेतकरी हवालदिल झाला आहे. महागडे बियाणे खरेदी करून शेतकऱ्यांनी भरघोस उत्पादन मिळेल या आशेने सोयाबीनची पेरणी केली. शासनाच्या अखत्यारीतील कंपनीकडून बहुतांश शेतकऱ्यांनी बियाण्यांची खरेदी केली. मुळात तीन महिन्यांच्या या पिकातून मोठे उत्पन्न मिळत असल्याने अधिकाधिक शेतकरी सोयाबीनला पसंती देत आहेत. तालुक्‍यात किमान 14 हजार हेक्‍टरमध्ये सोयाबीन असते. उसापेक्षाही अधिक क्षेत्र सोयाबीनचे आहे. कमी कालावधी, खर्च कमी आणि उसापेक्षाही जादा उत्पन्न यामुळे दरवर्षी सोयाबीन उत्पादकांची संख्या वाढत आहे. यंदा जूनमधील पहिल्या पावसानंतर शेतकऱ्यांनी पेरणी केली खरी; पण बियाण्यांची उगवणच झाली नाही, अशा तक्रारी कृषी विभागाकडे येत आहेत. ही बियाणे वेगवेगळ्या कंपनीची आहेत. शेतकऱ्यांनी महागडी बियाणे खरेदी करून पेरणी केली. बियाणे, पेरणीचा खर्च शेतकऱ्यांच्या अंगलट आला आहे. त्यामुळे कृषी विभागाने गांभीर्याने या प्रश्‍नी लक्ष घालून शेतकऱ्यांना मदत करण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. तेरणीतील काही शेतकऱ्यांचे बियाणे उगवलेले नाही. कोरोनाच्या दिवसात हा खर्च शेतकऱ्यांना परवडणारा नाही. ज्या केंद्रातून बियाणे आणली, त्याच केंद्रातून पुन्हा नवीन बियाणे मिळण्याची मागणी शेतकऱ्यांची आहे. दोन दिवसांत पर्यायी बियाण्यांची व्यवस्था करावी, अशीही मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे. प्लॉटची केली पाहणी

केवळ तेरणीच नव्हे, तर पूर्व भागातील आणि गडहिंग्लज-संकेश्‍वर मार्गावरील काही गावांतूनही कृषी विभागाकडे बियाण्यांबाबतच्या तक्रारी गेल्या आहेत. त्या पार्श्‍वभूमीवर उपविभागीय कृषी अधिकारी नंदकुमार कदम यांनी पूर्वभागातील तेरणी, हलकर्णी परिसरांत, तर तालुका कृषी अधिकारी पोपट पाटील यांनी हेब्बाळ, हसूरचंपू या भागांत भेटी देऊन सोयाबीन प्लॉटची पाहणी केली आहे. जमिनीतील बियाणे उकरून सोयाबीनची पाहणी केल्याचे सांगण्यात आले. अहवाल वरिष्ठांना देणार

पेरणीनंतर पावसाने पाठ फिरविली आहे. पावसाअभावी बियाण्यांची उगवण झालेली नाही की, सदोष बियाण्यांमुळे याची तपासणी करण्याचे काम सुरू आहे. जमिनीतून बियाणे उकरून काढून पाहणी केली. बियाण्यांना कोंबही फुटले आहेत; परंतु अपेक्षित अशी उगवण झालेली नाही. तपासणीचा अहवाल वरिष्ठांना देणार आहे.

- पोपट पाटील, तालुका कृषी अधिकारी

