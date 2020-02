मोर्ले-पारगड रस्त्यासाठी वेंगुर्ला मार्गावर रास्ता रोको

चंदगड : मोर्ले-पारगड रस्त्याच्या कामाला सुरवात करण्याबाबत वन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी जाणीवपूर्वक विलंब लावत असल्याचे कारण पुढे करीत आज आंदोलकांनी बेळगाव-वेंगुर्ला मार्गावर काही काळ रास्ता रोको आंदोलन केले. हे काम सुरू करण्यासाठी वन विभागाने त्वरित परवानगी द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली. तहसीलदार विनोद रणावरे यांनी आंदोलनस्थळी येऊन दोन दिवसांत संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक घेण्याचे आश्‍वासन दिल्यावर आंदोलन मागे घेण्यात आले. या रस्त्यासाठी पारगड पंचक्रोशी कृती समितीचे सदस्य रघुवीर शेलार, विद्याधर बाणे आदी दोन दिवसांपासून उपोषण करीत आहेत; परंतु वन विभाग आडमुठी भूमिका घेत असल्याने फलनिष्पत्ती काहीच नाही. या प्रकाराने संतापलेल्या कार्यकर्त्यांनी सकाळी अकराच्या सुमारास अचानक बेळगाव-वेंगुर्ला मार्गावर ठाण मांडले. त्यामुळे रस्त्याच्या दुतर्फा वाहतूक ठप्प झाली. गणेश फाटक म्हणाले, ""मोर्ले ते पारगडदरम्यान कोल्हापूर वन विभागाच्या हद्दीत सुमारे दोन किलोमीटरचे अंतर रस्त्यासाठी संपादित केले आहे. या जागेतून रस्ता करावा यासाठी प्रादेशिक वन विभाग कार्यालयाची मंजुरी आहे. असे असताना कोल्हापूर विभागाचे अधिकारी जाणीवपूर्वक विलंब करीत आहेत.'' दरम्यान, तहसीलदार विनोद रणावरे यांनी आंदोलनस्थळी भेट देऊन त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले. दोन दिवसांत संबंधित अधिकाऱ्यांची चंदगडला बैठक बोलावण्याचे आश्‍वासन दिल्यावर रास्ता रोको आंदोलन मागे घेण्यात आले. अंकुश पवार, मनोहर पवार, देवीदास पवार, आत्माराम बाणे, काडू पवार, महादेव गवस, प्रकाश चिरमुरे, अर्जुन तांबे, धोंडीबा बेर्डे, नागोबा शिंदे, नागराज गवस, देवीदास गडकरी यांच्यासह आंदोलकांनी सहभाग घेतला.



